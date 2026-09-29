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Испания призвала ЕК ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Испания призвала ЕК ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе
Испания призвала ЕК ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Испания призвала ЕК ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе
Испания выступает за введение в Евросоюзе постоянного сбора в нефтегазовом секторе, заявила министр экологического перехода Испании Сара Аагесен Муньос. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:56+0300
2026-09-29T14:00+0300
нефть
газ
испания
европа
ес
ек
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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Испания выступает за введение в Евросоюзе постоянного сбора в нефтегазовом секторе, заявила министр экологического перехода Испании Сара Аагесен Муньос. "Мы хотели бы ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе, чтобы иметь достаточно ресурсов для усиления мер по повышению устойчивости в Европе. Это еще одна мера, о которой мы просим (Еврокомиссию - ред.)", - сказала она перед неформальной встречей министров энергетики ЕС в Дублине. Министр добавила, что нужно следовать принципу "кто загрязняет, тот и платит". Она также сообщила, что Испания и еще пять стран-членов ЕС направили в ЕК предложение по введению windfall tax (разовый налог на сверхприбыль) на доходы энергетических компаний и все еще ждут мер в ответ на инициативу. Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз с начала 2026 года дополнительно потратил на энергоресурсы более 100 миллиардов евро исключительно из-за роста цен на энергоносители.
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нефть, газ, испания, европа, ес, ек
Нефть, Газ, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
13:56 29.09.2026 (обновлено: 14:00 29.09.2026)
 
Испания призвала ЕК ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе

Испания выступила за введение в Евросоюзе постоянного сбора в нефтегазовом секторе

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Испания выступает за введение в Евросоюзе постоянного сбора в нефтегазовом секторе, заявила министр экологического перехода Испании Сара Аагесен Муньос.
"Мы хотели бы ввести постоянный сбор в нефтегазовом секторе, чтобы иметь достаточно ресурсов для усиления мер по повышению устойчивости в Европе. Это еще одна мера, о которой мы просим (Еврокомиссию - ред.)", - сказала она перед неформальной встречей министров энергетики ЕС в Дублине.
Министр добавила, что нужно следовать принципу "кто загрязняет, тот и платит".
Она также сообщила, что Испания и еще пять стран-членов ЕС направили в ЕК предложение по введению windfall tax (разовый налог на сверхприбыль) на доходы энергетических компаний и все еще ждут мер в ответ на инициативу.
Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз с начала 2026 года дополнительно потратил на энергоресурсы более 100 миллиардов евро исключительно из-за роста цен на энергоносители.
 
НефтьГазИСПАНИЯЕВРОПАЕСЕК
 
 
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