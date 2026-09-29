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Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле
Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле - 29.09.2026, ПРАЙМ
Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле
Российские деловые компании впервые примут участие в пятой международной торговой выставке в Кабуле с 7 по 13 октября, ключевыми темами выставки станут... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:22+0300
2026-09-29T13:22+0300
2026-09-29T13:22+0300
нефть
бизнес
афганистан
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Российские деловые компании впервые примут участие в пятой международной торговой выставке в Кабуле с 7 по 13 октября, ключевыми темами выставки станут логистика, сельское хозяйство, а также сфера нефтепереработки и нефтесервиса, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Интерес к рынку Афганистана со стороны российского бизнеса с каждым годом растет. Именно поэтому российские компании из разных сфер впервые решили принять участие в этой выставке. Афганистан с точки зрения экономического и торгового сотрудничества обладает большим потенциалом", - сказал Хабибуллин.
Говоря о логистике, которая также будет обсуждаться в ходе форума, он отметил, что сейчас идут переговоры о создание пула транспортных компаний для создания предсказуемой и прозрачной системы, которая облегчит взаимодействие между российскими и афганскими перевозчиками.
"Это поможет снизить риски, например, если один перевозчик недоступен из-за поломки или нехватки водителей, то партнеры закроют задачу. Кроме того, такая система повысит гибкость перевозчиков в периоды пикового спроса", - подчеркнул глава российского делового центра.
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нефть, бизнес, афганистан
Нефть, Бизнес, АФГАНИСТАН
Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле
Хабибуллин: российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Российские деловые компании впервые примут участие в пятой международной торговой выставке в Кабуле с 7 по 13 октября, ключевыми темами выставки станут логистика, сельское хозяйство, а также сфера нефтепереработки и нефтесервиса, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Интерес к рынку Афганистана со стороны российского бизнеса с каждым годом растет. Именно поэтому российские компании из разных сфер впервые решили принять участие в этой выставке. Афганистан с точки зрения экономического и торгового сотрудничества обладает большим потенциалом", - сказал Хабибуллин.
Говоря о логистике, которая также будет обсуждаться в ходе форума, он отметил, что сейчас идут переговоры о создание пула транспортных компаний для создания предсказуемой и прозрачной системы, которая облегчит взаимодействие между российскими и афганскими перевозчиками.
"Это поможет снизить риски, например, если один перевозчик недоступен из-за поломки или нехватки водителей, то партнеры закроют задачу. Кроме того, такая система повысит гибкость перевозчиков в периоды пикового спроса", - подчеркнул глава российского делового центра.