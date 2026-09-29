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Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле

Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле - 29.09.2026, ПРАЙМ

Российские компании впервые примут участие в торговой выставке в Кабуле

Российские деловые компании впервые примут участие в пятой международной торговой выставке в Кабуле с 7 по 13 октября, ключевыми темами выставки станут... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:22+0300

2026-09-29T13:22+0300

2026-09-29T13:22+0300

нефть

бизнес

афганистан

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Российские деловые компании впервые примут участие в пятой международной торговой выставке в Кабуле с 7 по 13 октября, ключевыми темами выставки станут логистика, сельское хозяйство, а также сфера нефтепереработки и нефтесервиса, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Интерес к рынку Афганистана со стороны российского бизнеса с каждым годом растет. Именно поэтому российские компании из разных сфер впервые решили принять участие в этой выставке. Афганистан с точки зрения экономического и торгового сотрудничества обладает большим потенциалом", - сказал Хабибуллин. Говоря о логистике, которая также будет обсуждаться в ходе форума, он отметил, что сейчас идут переговоры о создание пула транспортных компаний для создания предсказуемой и прозрачной системы, которая облегчит взаимодействие между российскими и афганскими перевозчиками. "Это поможет снизить риски, например, если один перевозчик недоступен из-за поломки или нехватки водителей, то партнеры закроют задачу. Кроме того, такая система повысит гибкость перевозчиков в периоды пикового спроса", - подчеркнул глава российского делового центра.

афганистан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, бизнес, афганистан