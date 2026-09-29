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"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления
Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:23+0300
2026-09-29T17:23+0300
2026-09-29T17:31+0300
бизнес
россия
роскачество
"лента"
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции, сообщили в Роскачестве. Ранее в сентябре Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов были выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен". "Служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж продукции торговых марок Naruto, "Чан Рамен", "Доширак Квисти", - говорится в сообщении. Также, по данным организации, со стороны торговой сети усилен контроль за качеством продукции. "Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями", - заверили в Роскачестве.
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бизнес, россия, роскачество, "лента"
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, "Лента"
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления
Роскачество: "Лента" сняла с продажи лапшу Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции, сообщили в Роскачестве.
Ранее в сентябре Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов были выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен".
"Служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж продукции торговых марок Naruto, "Чан Рамен", "Доширак Квисти", - говорится в сообщении.
Также, по данным организации, со стороны торговой сети усилен контроль за качеством продукции.
"Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями", - заверили в Роскачестве.