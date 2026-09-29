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"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления

"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления

Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:23+0300

2026-09-29T17:23+0300

2026-09-29T17:31+0300

бизнес

россия

роскачество

"лента"

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции, сообщили в Роскачестве. Ранее в сентябре Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов были выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен". "Служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж продукции торговых марок Naruto, "Чан Рамен", "Доширак Квисти", - говорится в сообщении. Также, по данным организации, со стороны торговой сети усилен контроль за качеством продукции. "Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями", - заверили в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскачество, "лента"