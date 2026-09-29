Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/lenta-873775376.html
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления
Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:23+0300
2026-09-29T17:31+0300
бизнес
россия
роскачество
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873775376.jpg?1790692275
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции, сообщили в Роскачестве. Ранее в сентябре Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов были выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен". "Служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж продукции торговых марок Naruto, "Чан Рамен", "Доширак Квисти", - говорится в сообщении. Также, по данным организации, со стороны торговой сети усилен контроль за качеством продукции. "Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями", - заверили в Роскачестве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роскачество, "лента"
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, "Лента"
17:23 29.09.2026 (обновлено: 17:31 29.09.2026)
 
"Лента" сняла с продажи несколько марок лапши быстрого приготовления

Роскачество: "Лента" сняла с продажи лапшу Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции, сообщили в Роскачестве.
Ранее в сентябре Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов были выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен".
"Служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж продукции торговых марок Naruto, "Чан Рамен", "Доширак Квисти", - говорится в сообщении.
Также, по данным организации, со стороны торговой сети усилен контроль за качеством продукции.
"Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями", - заверили в Роскачестве.
 
БизнесРОССИЯРоскачество"Лента"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала