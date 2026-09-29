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"Лента" проверит лапшу некоторых марок после снятия с продажи

"Лента" проверит лапшу некоторых марок после снятия с продажи - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Лента" проверит лапшу некоторых марок после снятия с продажи

Торговая сеть "Лента" проведет собственные исследования лапши быстрого приготовления Naruto, "Чан рамен" и "Доширак квисти" после результатов проверки... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:08+0300

2026-09-29T18:08+0300

2026-09-29T18:13+0300

бизнес

россия

"лента"

роскачество

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" проведет собственные исследования лапши быстрого приготовления Naruto, "Чан рамен" и "Доширак квисти" после результатов проверки Роскачества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее во вторник в Роскачестве сообщили, что "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке этой продукции. "Мы сняли с реализации отдельные партии продукции по результатам проверки Роскачества. В ближайшее время "Лента" проведет собственные исследования продукции", - говорится в сообщении. Как пояснил ритейлер, продукция безопасна для употребления. Нарушения касаются обязательных требований технического регламента по части маркировки, а также несоответствия опережающим стандартам Роскачества - влажности, содержания крошки и следов пестицидов. "Именно из-за нарушений требований технического регламента партии были выведены из оборота: такая продукция не может находиться в продаже ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения внутренних стандартов компании", - отметили в "Ленте". Там добавили, что в случае повторного выявления нарушений в отношении поставщика будут приняты меры в соответствии с действующими процедурами компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, "лента", роскачество