Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/mea-873764841.html
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок - 29.09.2026, ПРАЙМ
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок
Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:54+0300
2026-09-29T15:01+0300
нефть
франция
фатих бироль
эммануэль макрон
мэа
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873764841.jpg?1790683316
АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок, если возникнет такая необходимость, заявил глава агентства Фатих Бироль. "Мы очень внимательно следим за рынками, особенно за рынками нефтепродуктов, дизельного топлива и других продуктов. Если возникнет необходимость, конечно, мы обсудим с правительствами стран-членов необходимые шаги", — сказал Бироль журналистам в Дублине перед встречей министров энергетики ЕС, его слова приводит турецкий телеканал Bloomberg HT. Таким образом, глава МЭА допустил дальнейшее использование стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынка, однако не стал комментировать предложения президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о дополнительных поставках нефти из резервов с целью снижения цен. МЭА объединяет 32 государства-члена и координирует меры стран в сфере энергетической безопасности. В частности, агентство располагает механизмом коллективного реагирования на серьезные перебои с поставками нефти, предусматривающим использование стратегических запасов. На фоне сохраняющихся рисков для мировых поставок энергоносителей ЕС также рассматривает возможность отсрочки применения новых требований по выбросам метана для иностранных поставщиков нефти и газа. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что поручил изучить возможность переноса части требований, касающихся импорта. По действующим планам, с 1 января 2027 года поставщики нефти и газа в ЕС должны будут отслеживать и отчитываться о выбросах метана. Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. Европейские власти одновременно учитывают риски для поставок энергоносителей и возможные последствия новых требований для импортеров.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, франция, фатих бироль, эммануэль макрон, мэа, ес
Нефть, ФРАНЦИЯ, Фатих Бироль, Эммануэль Макрон, МЭА, ЕС
14:54 29.09.2026 (обновлено: 15:01 29.09.2026)
 
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок

Бироль допустил возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок, если возникнет такая необходимость, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"Мы очень внимательно следим за рынками, особенно за рынками нефтепродуктов, дизельного топлива и других продуктов. Если возникнет необходимость, конечно, мы обсудим с правительствами стран-членов необходимые шаги", — сказал Бироль журналистам в Дублине перед встречей министров энергетики ЕС, его слова приводит турецкий телеканал Bloomberg HT.
Таким образом, глава МЭА допустил дальнейшее использование стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынка, однако не стал комментировать предложения президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о дополнительных поставках нефти из резервов с целью снижения цен.
МЭА объединяет 32 государства-члена и координирует меры стран в сфере энергетической безопасности. В частности, агентство располагает механизмом коллективного реагирования на серьезные перебои с поставками нефти, предусматривающим использование стратегических запасов.
На фоне сохраняющихся рисков для мировых поставок энергоносителей ЕС также рассматривает возможность отсрочки применения новых требований по выбросам метана для иностранных поставщиков нефти и газа.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что поручил изучить возможность переноса части требований, касающихся импорта. По действующим планам, с 1 января 2027 года поставщики нефти и газа в ЕС должны будут отслеживать и отчитываться о выбросах метана.
Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. Европейские власти одновременно учитывают риски для поставок энергоносителей и возможные последствия новых требований для импортеров.
 
НефтьФРАНЦИЯФатих БирольЭммануэль МакронМЭАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала