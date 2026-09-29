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МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок - 29.09.2026, ПРАЙМ
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок
Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:54+0300
2026-09-29T14:54+0300
2026-09-29T15:01+0300
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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок, если возникнет такая необходимость, заявил глава агентства Фатих Бироль. "Мы очень внимательно следим за рынками, особенно за рынками нефтепродуктов, дизельного топлива и других продуктов. Если возникнет необходимость, конечно, мы обсудим с правительствами стран-членов необходимые шаги", — сказал Бироль журналистам в Дублине перед встречей министров энергетики ЕС, его слова приводит турецкий телеканал Bloomberg HT. Таким образом, глава МЭА допустил дальнейшее использование стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынка, однако не стал комментировать предложения президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о дополнительных поставках нефти из резервов с целью снижения цен. МЭА объединяет 32 государства-члена и координирует меры стран в сфере энергетической безопасности. В частности, агентство располагает механизмом коллективного реагирования на серьезные перебои с поставками нефти, предусматривающим использование стратегических запасов. На фоне сохраняющихся рисков для мировых поставок энергоносителей ЕС также рассматривает возможность отсрочки применения новых требований по выбросам метана для иностранных поставщиков нефти и газа. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что поручил изучить возможность переноса части требований, касающихся импорта. По действующим планам, с 1 января 2027 года поставщики нефти и газа в ЕС должны будут отслеживать и отчитываться о выбросах метана. Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. Европейские власти одновременно учитывают риски для поставок энергоносителей и возможные последствия новых требований для импортеров.
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нефть, франция, фатих бироль, эммануэль макрон, мэа, ес
Нефть, ФРАНЦИЯ, Фатих Бироль, Эммануэль Макрон, МЭА, ЕС
МЭА может обсудить возможность дополнительного выпуска нефти на рынок
Бироль допустил возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок
АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) может обсудить с государствами-членами возможность дополнительного выпуска стратегических запасов нефти на рынок, если возникнет такая необходимость, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"Мы очень внимательно следим за рынками, особенно за рынками нефтепродуктов, дизельного топлива и других продуктов. Если возникнет необходимость, конечно, мы обсудим с правительствами стран-членов необходимые шаги", — сказал Бироль журналистам в Дублине перед встречей министров энергетики ЕС, его слова приводит турецкий телеканал Bloomberg HT.
Таким образом, глава МЭА допустил дальнейшее использование стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынка, однако не стал комментировать предложения президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о дополнительных поставках нефти из резервов с целью снижения цен.
МЭА объединяет 32 государства-члена и координирует меры стран в сфере энергетической безопасности. В частности, агентство располагает механизмом коллективного реагирования на серьезные перебои с поставками нефти, предусматривающим использование стратегических запасов.
На фоне сохраняющихся рисков для мировых поставок энергоносителей ЕС также рассматривает возможность отсрочки применения новых требований по выбросам метана для иностранных поставщиков нефти и газа.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что поручил изучить возможность переноса части требований, касающихся импорта. По действующим планам, с 1 января 2027 года поставщики нефти и газа в ЕС должны будут отслеживать и отчитываться о выбросах метана.
Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. Европейские власти одновременно учитывают риски для поставок энергоносителей и возможные последствия новых требований для импортеров.