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Молдавия тратит на импорт энергоресурсов почти 10% ВВП

Молдавия тратит на импорт энергоресурсов почти 10% ВВП - 29.09.2026, ПРАЙМ

Молдавия тратит на импорт энергоресурсов почти 10% ВВП

Молдавия тратит на импорт энергоресурсов почти 10% ВВП, поэтому она сильно зависит от ситуации на международном энергорынке, заявил премьер-министр Василий... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:35+0300

2026-09-29T21:35+0300

2026-09-29T21:35+0300

нефть

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 сен - ПРАЙМ. Молдавия тратит на импорт энергоресурсов почти 10% ВВП, поэтому она сильно зависит от ситуации на международном энергорынке, заявил премьер-министр Василий Тофан. "Мы являемся крупными импортерами энергоносителей. Наш импорт энергоносителей составляет почти 10% ВВП, и поэтому, очевидно, любой внешний шок ухудшает ситуацию", - сказал Тофан в интервью агентству Agerpres. Он добавил, что власти рассматривают возможность оказания дополнительных мер по поддержке населения. В 2025 году около 620 тысяч домохозяйств в республике получали компенсации из-за высоких цен на энергоносители. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ. Бытовые потребители платят 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители будут платить 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление: в Кишиневе на 62% - до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию.

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нефть, молдавия, кишинев