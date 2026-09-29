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Путин ужесточил правила вывоза наличных из России

Путин ужесточил правила вывоза наличных из России - 29.09.2026, ПРАЙМ

Путин ужесточил правила вывоза наличных из России

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:27+0300

2026-09-29T13:27+0300

2026-09-29T13:35+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 миллиона рублей за рядом исключений. "Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 миллион рублей", - говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. При этом документ предусматривает ряд исключений, например когда вывоз наличных рублей осуществляется через воздушные пункты пропуска через границу РФ в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии в отношении всей вывозимой суммы банковских выписок.Путин также распространил запрет на вывоз наличных рублей юрлицами и ИП из России на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ранее такой запрет действовал только для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС."В случае нарушения запрета ..., наличная валюта Российской Федерации, вывозимая из Российской Федерации, подлежит изъятию у физических лиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в полном размере", - уточняется в указе.

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финансы, азербайджан, таджикистан, узбекистан, владимир путин, еаэс, россия