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Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп

Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп - 29.09.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что цены на нефть вновь пойдут вниз и вернутся к динамике, наблюдавшейся до операции Соединенных Штатов против Ирана. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:03+0300

2026-09-29T18:03+0300

2026-09-29T18:03+0300

энергетика

нефть

сша

иран

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп полагает, что цены на нефть вновь пойдут вниз и вернутся к динамике, наблюдавшейся до операции Соединенных Штатов против Ирана. "У них не будет ядерного оружия, а цены на нефть снова резко пойдут вниз, как это было до того, как мне пришлось совершить ту небольшую операцию против Ирана", - заверил Трамп.

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нефть, сша, иран, дональд трамп