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Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп
Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп полагает, что цены на нефть вновь пойдут вниз и вернутся к динамике, наблюдавшейся до операции Соединенных Штатов против Ирана. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:03+0300
2026-09-29T18:03+0300
2026-09-29T18:03+0300
энергетика
нефть
сша
иран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп полагает, что цены на нефть вновь пойдут вниз и вернутся к динамике, наблюдавшейся до операции Соединенных Штатов против Ирана. "У них не будет ядерного оружия, а цены на нефть снова резко пойдут вниз, как это было до того, как мне пришлось совершить ту небольшую операцию против Ирана", - заверил Трамп.
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нефть, сша, иран, дональд трамп
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп
Цены на нефть пойдут вниз, заявил Трамп
Трамп: цены на нефть пойдут вниз до уровней, фиксировавшихся до операции против Ирана