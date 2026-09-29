https://1prime.ru/20260929/ormuz-873779958.html

Нефть возвращается в Ормуз: потоки выросли, но цены остаются высокими

Нефть возвращается в Ормуз: потоки выросли, но цены остаются высокими - 29.09.2026, ПРАЙМ

Нефть возвращается в Ормуз: потоки выросли, но цены остаются высокими

Экспорт нефти с Ближнего Востока резко вырос в сентябре, приблизившись к уровню, который был до закрытия Ираном Ормузского пролива в марте, пишет The New York... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:47+0300

2026-09-29T18:47+0300

2026-09-29T18:47+0300

нефть

иран

ормузский пролив

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863108311_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_417a860d55d985ed5676a9bf2b019ce1.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти с Ближнего Востока резко вырос в сентябре, приблизившись к уровню, который был до закрытия Ираном Ормузского пролива в марте, пишет The New York Times. По данным компании Kpler, отслеживающей танкеры, через пролив проходит в среднем 10 миллионов баррелей нефти в день. Еще 6 миллионов баррелей ежедневно покидают регион через трубопроводы и порты в обход пролива.До войны с Ираном в конце февраля около 19 миллионов баррелей сырой нефти в день выходило из региона по водным путям и другим маршрутам. Из-за сложности отслеживания танкеров данные аналитиков могут не отражать реальный поток, но большинство экспертов сходятся во мнении, что объемы значительно выросли.Перелом наиболее заметен в самом проливе, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на танкеры. Военная операция США по защите судов, по-видимому, стимулировала поставки со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. "Они выводят значительное количество нефти, и со временем оно растет по мере роста уверенности грузоотправителей", — сказал Юджин Гольц, эксперт по конфликтам в проливе из Университета Нотр-Дам.Президент Трамп и американские военные уже несколько недель заявляют, что Ормузский пролив открыт. Некоторые аналитики считают, что рост экспорта свидетельствует о потере Ираном контроля над водным путем. "Это говорит о том, что давление на Иран, а не на Соединенные Штаты", — отметил Мартин Навиас из Королевского колледжа Лондона.Тем не менее цена за баррель остается значительно выше довоенной, а рост цен на бензин и дизель давит на потребителей по всему миру. "Мы все еще сталкиваемся с напряженным рынком", — сказал Дэн Пикеринг из Pickering Energy Partners.10 миллионов баррелей в день, которые, по данным Kpler, проходят через пролив, — это улучшение по сравнению с началом войны, но все еще ниже 16 миллионов, которые проходили до нее. Другие трекеры дают меньшие цифры: TankerTrackers.com сообщает о 7,4 миллиона баррелей в день. Эксперты предупреждают, что расхождения в данных неизбежны, но все они указывают на рост потоков в сентябре.Иран может усилить атаки на танкеры и инфраструктуру, что приведет к новому росту цен. Крупный трубопровод в Саудовской Аравии, обходящий пролив, был закрыт после атаки в этом месяце. "Иран, безусловно, имеет множество вариантов для эскалации, если бы захотел, — сказал Джим Крейн из Университета Райса. — Мне кажется, что они сдерживаются".Однако пролив по-прежнему небезопасен. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес заявил, что пролив "не открыт для навигации, потому что он небезопасен". С начала войны было атаковано 85 кораблей, погибли 24 моряка.Администрация Трампа и Центральное командование США заявляют, что нефти поступает все больше, но данные о поставках фрагментарны. Адмирал Брэд Купер сообщил, что за последние месяцы через пролив отправлен миллиард баррелей нефти. Представитель CENTCOM уточнил, что речь идет о нескольких месяцах, и отказался назвать среднесуточные объемы. Некоторые демократы в Конгрессе подозревают, что CENTCOM под давлением Белого дома завышает оценки. В Пентагоне это отрицают.

https://1prime.ru/20260929/neft-873777384.html

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, сша