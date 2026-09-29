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Турция в конце октября направит в Черное море платформу для добычи газа - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Турция в конце октября направит в Черное море платформу для добычи газа
Турция в конце октября направит в Черное море платформу для добычи газа - 29.09.2026, ПРАЙМ
Турция в конце октября направит в Черное море платформу для добычи газа
Плавучая производственная платформа Osman Gazi, предназначенная для добычи природного газа на месторождении Сакарья в турецкой части Черного моря, в конце... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:14+0300
2026-09-29T14:15+0300
нефть
газ
турция
черное море
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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Плавучая производственная платформа Osman Gazi, предназначенная для добычи природного газа на месторождении Сакарья в турецкой части Черного моря, в конце октября будет направлена к месту работы, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "На платформе находятся 21 отдельная установка, 11 из них полностью новые, а 10 модернизированы. Четыре из 11 новых установок прибыли из-за рубежа, семь изготовлены в Турции. То есть 70% было произведено в Турции, это сделала наша промышленность. В конце октября она будет направлена непосредственно к месту работы", — заявил Байрактар, слова которого приводит газета Milliyet. По его словам, на платформе сейчас работают около 7 тысяч человек, при ее подготовке проложено около 30 километров трубопроводов и 642 километра кабелей. Ожидается, что Osman Gazi будет вести добычу на одном месте в течение 20 лет. Байрактар также сообщил, что Турция планирует к концу 2027 года доставить из-за рубежа еще одну плавучую производственную платформу и ввести ее в эксплуатацию в 2028 году. По его словам, новая установка станет частью третьего этапа проекта, который позволит увеличить добычу в четыре раза. Сакарья — крупнейшее газовое месторождение Турции и первый крупный глубоководный газовый проект страны. Оно расположено в Черном море примерно в 165–170 километрах от побережья Фильоса на глубине около 2,2 километра. Месторождение было открыто в августе 2020 года буровым судном Fatih. Первоначально обнаруженные запасы оценивались в 320 миллиардов кубометров, позднее оценка была пересмотрена. Добыча началась 20 апреля 2023 года. Газ с морского промысла поступает на береговой перерабатывающий комплекс в Фильосе по подводной инфраструктуре, включая трубопровод длиной около 170 километров. К 2026 году на месторождении было пробурено 12 скважин, а суммарная добыча с начала эксплуатации достигла 6,7 миллиарда кубометров. Текущая добыча составляет около 9,5 миллионов кубометров в сутки, что позволяет обеспечивать газом примерно 4 миллиона турецких домохозяйств. Следующий этап связан с плавучей производственной платформой Osman Gazi. После ее подключения суточная добыча должна увеличиться примерно до 20 миллионов кубометров, то есть примерно вдвое. На следующем этапе Турция планирует довести добычу на Сакарье до 45 миллионов кубометров в сутки и увеличить количество скважин до 54.
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40
ПРАЙМ
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4.7
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нефть, газ, турция, черное море
Нефть, Газ, ТУРЦИЯ, Черное море
14:14 29.09.2026 (обновлено: 14:15 29.09.2026)
 
Турция в конце октября направит в Черное море платформу для добычи газа

Турция в конце октября направит в Черное море плавучую платформу для добычи газа

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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Плавучая производственная платформа Osman Gazi, предназначенная для добычи природного газа на месторождении Сакарья в турецкой части Черного моря, в конце октября будет направлена к месту работы, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"На платформе находятся 21 отдельная установка, 11 из них полностью новые, а 10 модернизированы. Четыре из 11 новых установок прибыли из-за рубежа, семь изготовлены в Турции. То есть 70% было произведено в Турции, это сделала наша промышленность. В конце октября она будет направлена непосредственно к месту работы", — заявил Байрактар, слова которого приводит газета Milliyet.
По его словам, на платформе сейчас работают около 7 тысяч человек, при ее подготовке проложено около 30 километров трубопроводов и 642 километра кабелей. Ожидается, что Osman Gazi будет вести добычу на одном месте в течение 20 лет.
Байрактар также сообщил, что Турция планирует к концу 2027 года доставить из-за рубежа еще одну плавучую производственную платформу и ввести ее в эксплуатацию в 2028 году.
По его словам, новая установка станет частью третьего этапа проекта, который позволит увеличить добычу в четыре раза.
Сакарья — крупнейшее газовое месторождение Турции и первый крупный глубоководный газовый проект страны. Оно расположено в Черном море примерно в 165–170 километрах от побережья Фильоса на глубине около 2,2 километра. Месторождение было открыто в августе 2020 года буровым судном Fatih. Первоначально обнаруженные запасы оценивались в 320 миллиардов кубометров, позднее оценка была пересмотрена.
Добыча началась 20 апреля 2023 года. Газ с морского промысла поступает на береговой перерабатывающий комплекс в Фильосе по подводной инфраструктуре, включая трубопровод длиной около 170 километров.
К 2026 году на месторождении было пробурено 12 скважин, а суммарная добыча с начала эксплуатации достигла 6,7 миллиарда кубометров. Текущая добыча составляет около 9,5 миллионов кубометров в сутки, что позволяет обеспечивать газом примерно 4 миллиона турецких домохозяйств.
Следующий этап связан с плавучей производственной платформой Osman Gazi. После ее подключения суточная добыча должна увеличиться примерно до 20 миллионов кубометров, то есть примерно вдвое. На следующем этапе Турция планирует довести добычу на Сакарье до 45 миллионов кубометров в сутки и увеличить количество скважин до 54.
 
НефтьГазТУРЦИЯЧерное море
 
 
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