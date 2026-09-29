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Флот "Росморпорта" пополнило новое судно - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Флот "Росморпорта" пополнило новое судно
Флот "Росморпорта" пополнило новое судно - 29.09.2026, ПРАЙМ
Флот "Росморпорта" пополнило новое судно
Дноуглубительный флот ФГУП "Росморпорт" пополнило судно обеспечения "Алиот", оно стало вторым в проекте FPW1, сообщает предприятие. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:28+0300
2026-09-29T16:51+0300
бизнес
россия
астраханская область
росморпорт
росморречфлот
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дноуглубительный флот ФГУП "Росморпорт" пополнило судно обеспечения "Алиот", оно стало вторым в проекте FPW1, сообщает предприятие. "Судно обеспечения "Алиот" проекта FPW1 пополнило дноуглубительный флот подведомственного Росморречфлоту ФГУП "Росморпорт". "Алиот" — второе судно проекта FPW1, построенное в Астраханской области на мощностях ООО "Стройлидерплюс". Головное судно серии "Берилл" уже работает на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Еще одно судно — "Антарес" — находится на этапе строительства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время новое судно приступит к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Оно будет работать в связке с земснарядами "Росморпорта" проекта FPDG3. Сейчас дноуглубление на этом канале выполняют два судна этой серии — "Николай Русанов" и "Николай Гричановский". Как добавляют в предприятии, суда проекта FPW1 задействованы при проведении дноуглубительных работ. Они способны выполнять буксировку и толкание, работать с буями и якорями земснарядов, перевозить грузы и персонал, а также снабжать суда топливом и водой.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, астраханская область, росморпорт, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, Астраханская область, Росморпорт, Росморречфлот
16:28 29.09.2026 (обновлено: 16:51 29.09.2026)
 
Флот "Росморпорта" пополнило новое судно

Флот "Росморпорта" пополнило новое судно для проведения дноуглубительных работ

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дноуглубительный флот ФГУП "Росморпорт" пополнило судно обеспечения "Алиот", оно стало вторым в проекте FPW1, сообщает предприятие.
"Судно обеспечения "Алиот" проекта FPW1 пополнило дноуглубительный флот подведомственного Росморречфлоту ФГУП "Росморпорт". "Алиот" — второе судно проекта FPW1, построенное в Астраханской области на мощностях ООО "Стройлидерплюс". Головное судно серии "Берилл" уже работает на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Еще одно судно — "Антарес" — находится на этапе строительства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время новое судно приступит к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Оно будет работать в связке с земснарядами "Росморпорта" проекта FPDG3. Сейчас дноуглубление на этом канале выполняют два судна этой серии — "Николай Русанов" и "Николай Гричановский".
Как добавляют в предприятии, суда проекта FPW1 задействованы при проведении дноуглубительных работ. Они способны выполнять буксировку и толкание, работать с буями и якорями земснарядов, перевозить грузы и персонал, а также снабжать суда топливом и водой.
 
БизнесРОССИЯАстраханская областьРосморпортРосморречфлот
 
 
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