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Собянин: контроль на транспортных узлах охватывает 53% миграционных потоков
Собянин: контроль на транспортных узлах охватывает 53% миграционных потоков - 29.09.2026, ПРАЙМ
Собянин: контроль на транспортных узлах охватывает 53% миграционных потоков
Контроль на транспортных узлах охватывает уже 53% всех миграционных потоков в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T22:16+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Контроль на транспортных узлах охватывает уже 53% всех миграционных потоков в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина и по решению комиссии, которую возглавляет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, были приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведению эксперимента в московском регионе. "Вначале мы ввели его на четырех транспортных узлах города Москвы - это основные аэропорты и железнодорожный переезд Маштаково, чтобы апробировать не только аэропорты, но и железнодорожные переезды. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других городов, которые в целом сегодня охватывают 53% всех миграционных потоков", - сказал мэр в рамках работы комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики.
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Собянин: контроль на транспортных узлах охватывает 53% миграционных потоков
Собянин: контроль на транспортных узлах охватывает 53% всех миграционных потоков в России