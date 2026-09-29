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В США снизили допустимый уровень потребления топлива автомобилями - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В США снизили допустимый уровень потребления топлива автомобилями
В США снизили допустимый уровень потребления топлива автомобилями - 29.09.2026, ПРАЙМ
В США снизили допустимый уровень потребления топлива автомобилями
Власти США существенно уменьшили размер повышения допустимого уровня потребления топлива автомобилями, на который надо будет выйти к 2031 году, понизив принятый | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:32+0300
2026-09-29T14:39+0300
бизнес
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Власти США существенно уменьшили размер повышения допустимого уровня потребления топлива автомобилями, на который надо будет выйти к 2031 году, понизив принятый при администрации Джо Байдена целевой показатель, говорится на сайте министерства транспорта США. Речь идет о нормативе допустимого уровня расхода топлива, который в 2024 году составлял чуть менее 13 километров на литр. При администрации Байдена этот показатель было решено довести до 23 километров на литр к 2031 году. "Национальное управление по безопасности движения прогнозирует, что это правило в конечном счете повысит требования к экономичности расхода топлива в среднем до 34,9 мили на галлон (около 15 километров на литр - ред.) к 2031 году вместо 49,3 мили на галлон… утвержденной в 2024 году (около 23 километров на литр - ред.)", - говорится в обновленных требованиях. По мнению нынешнего руководства минтранспорта, прошлые повышенные требования к экономичности двигателей внутреннего сгорания, принятые администрацией Джо Байдена, были призваны искусственно стимулировать предложение на рынке электромобилей. Снижение порога экономичности двигателей позволит автопроизводителям более гибко выстраивать модельный ряд и выпускать машины, которые люди хотят покупать, говорится на сайте ведомства. По подсчетам властей, эта мера позволит снизить стоимость машин на 1,3 тысячи долларов. Общая экономия населения за счет этого в ближайшие пять лет составит более 138 миллиардов долларов, утверждает министерство. Требования распространяются только на легковые автомобили и грузовые машины малой грузоподъемности, которые выпущены или будут выпущены в период с 2022 по 2031 год.
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бизнес, сша, джо байден
Бизнес, США, Джо Байден
14:32 29.09.2026 (обновлено: 14:39 29.09.2026)
 
В США снизили допустимый уровень потребления топлива автомобилями

Минтранс США снизил целевой показатель потребления топлива автомобилями

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Власти США существенно уменьшили размер повышения допустимого уровня потребления топлива автомобилями, на который надо будет выйти к 2031 году, понизив принятый при администрации Джо Байдена целевой показатель, говорится на сайте министерства транспорта США.
Речь идет о нормативе допустимого уровня расхода топлива, который в 2024 году составлял чуть менее 13 километров на литр. При администрации Байдена этот показатель было решено довести до 23 километров на литр к 2031 году.
"Национальное управление по безопасности движения прогнозирует, что это правило в конечном счете повысит требования к экономичности расхода топлива в среднем до 34,9 мили на галлон (около 15 километров на литр - ред.) к 2031 году вместо 49,3 мили на галлон… утвержденной в 2024 году (около 23 километров на литр - ред.)", - говорится в обновленных требованиях.
По мнению нынешнего руководства минтранспорта, прошлые повышенные требования к экономичности двигателей внутреннего сгорания, принятые администрацией Джо Байдена, были призваны искусственно стимулировать предложение на рынке электромобилей.
Снижение порога экономичности двигателей позволит автопроизводителям более гибко выстраивать модельный ряд и выпускать машины, которые люди хотят покупать, говорится на сайте ведомства. По подсчетам властей, эта мера позволит снизить стоимость машин на 1,3 тысячи долларов. Общая экономия населения за счет этого в ближайшие пять лет составит более 138 миллиардов долларов, утверждает министерство.
Требования распространяются только на легковые автомобили и грузовые машины малой грузоподъемности, которые выпущены или будут выпущены в период с 2022 по 2031 год.
 
БизнесСШАДжо Байден
 
 
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