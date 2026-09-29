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США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из нефтяного резерва - 29.09.2026, ПРАЙМ
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США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из нефтяного резерва
США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из нефтяного резерва - 29.09.2026, ПРАЙМ
США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из нефтяного резерва
Американское минэнерго сообщило, что США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:34+0300
2026-09-29T20:34+0300
нефть
газ
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Американское минэнерго сообщило, что США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. "Управление по реализации проектов Стратегического нефтяного резерва (SPRPMO) при министерстве энергетики США... объявляет сбор заявок на обмен (предоставление взаймы) до 40 000 000 баррелей сырой нефти", - говорится в тендерном документе ведомства. В документе также говорится, что прием заявок от компаний, заинтересованных в сделке по обмену нефти, открыт до 6 октября. Нефть будет поставляться из хранилищ Bryan Mound и Big Hill, расположенных в Техасе, по 20 миллионов баррелей из каждого в ноябре–декабре 2026 года. Возврат нефти в резерв предусмотрен с июля 2027 года по декабрь 2029 года, сообщили в ведомстве. Ранее стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября.
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нефть, газ, сша, техас
Нефть, Газ, США, ТЕХАС
20:34 29.09.2026
 
США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из нефтяного резерва

США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Американское минэнерго сообщило, что США намерены высвободить 40 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.
"Управление по реализации проектов Стратегического нефтяного резерва (SPRPMO) при министерстве энергетики США... объявляет сбор заявок на обмен (предоставление взаймы) до 40 000 000 баррелей сырой нефти", - говорится в тендерном документе ведомства.
В документе также говорится, что прием заявок от компаний, заинтересованных в сделке по обмену нефти, открыт до 6 октября. Нефть будет поставляться из хранилищ Bryan Mound и Big Hill, расположенных в Техасе, по 20 миллионов баррелей из каждого в ноябре–декабре 2026 года. Возврат нефти в резерв предусмотрен с июля 2027 года по декабрь 2029 года, сообщили в ведомстве.
Ранее стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября.
 
НефтьГазСШАТЕХАС
 
 
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