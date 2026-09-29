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Семь стран ОПЕК+ сохранят максимальный уровень добычи нефти в ноябре
Семь стран ОПЕК+ сохранят максимальный уровень добычи нефти в ноябре - 29.09.2026, ПРАЙМ
Семь стран ОПЕК+ сохранят максимальный уровень добычи нефти в ноябре
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) на заседании 4 октября сохранят текущий максимальный уровень добычи нефти в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T22:59+0300
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ирак
кувейт
опек
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) на заседании 4 октября сохранят текущий максимальный уровень добычи нефти в ноябре, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны во главе с Саудовской Аравией и Россией.., вероятно, утвердят существующий план действий, предусматривающий сохранение целевых показателей (добычи - ред.) на прежнем уровне в ноябре", - пишет агентство.
С сентября "семерка" ОПЕК+ увеличила максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. Однако этот уровень не учитывает решение альянса продлить период компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти до декабря 2026 года. Предыдущий график истек в конце июня, а новый не раскрывался.
Увеличивая предельный уровень добычи нефти до 31,01 миллиона баррелей в сутки, семь участников в сентябре завершают выход из добровольных ограничений.
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нефть, саудовская аравия, ирак, кувейт, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КУВЕЙТ, ОПЕК
Семь стран ОПЕК+ сохранят максимальный уровень добычи нефти в ноябре
Блумберг: семь стран ОПЕК+ сохранят максимальный уровень добычи нефти в ноябре
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) на заседании 4 октября сохранят текущий максимальный уровень добычи нефти в ноябре, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны во главе с Саудовской Аравией и Россией.., вероятно, утвердят существующий план действий, предусматривающий сохранение целевых показателей (добычи - ред.) на прежнем уровне в ноябре", - пишет агентство.
С сентября "семерка" ОПЕК+ увеличила максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. Однако этот уровень не учитывает решение альянса продлить период компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти до декабря 2026 года. Предыдущий график истек в конце июня, а новый не раскрывался.
Увеличивая предельный уровень добычи нефти до 31,01 миллиона баррелей в сутки, семь участников в сентябре завершают выход из добровольных ограничений.