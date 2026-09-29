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"Транснефть" снизила транспортировку нефти по магистральным трубопроводам

"Транснефть" снизила транспортировку нефти по магистральным трубопроводам - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Транснефть" снизила транспортировку нефти по магистральным трубопроводам

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов "Транснефти" снизилась за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T00:44+0300

2026-09-29T00:44+0300

2026-09-29T00:44+0300

нефть

транснефть

нпз

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов "Транснефти" снизилась за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. "За шесть месяцев 2026 года снижение объема транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефть" по отношению к аналогичному периоду 2025 года обусловлено сокращением переработки нефти на НПЗ России, дополнительно произошло уменьшение транспортировки по МН "Дружба", - говорится в отчете эмитента. В документе также отмечается уменьшение "заявляемых грузоотправителями объемов нефтепродуктов для отгрузки на экспорт". "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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нефть, транснефть, нпз, росимущество