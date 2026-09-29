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Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян
Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян - 29.09.2026, ПРАЙМ
Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян
Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян: визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:49+0300
2026-09-29T12:49+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян: визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тысячи рублей из-за изменения курса евро к рублю", - говорится в сообщении ассоциации.
Отмечается, что дополнительно оплачивается и сервисный сбор визового центра – 1444 руб.
АТОР сообщила со ссылкой на туроператоров, что запись на подачу документов на визу в Москве на первую половину октября должна открыться в ближайшее время.
Заявление на визу в Испанию можно подавать не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней до выезда, сообщается на сайте визового центра. Там также предупреждают, что из-за увеличения количества заявлений срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может составить до 45 дней и более.
По данным туроператоров, испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до нового года вполне реально.
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бизнес, туризм, россия, испания, москва, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, МОСКВА, АТОР
Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян
АТОР: испанский визовый центр обновил тарифы для россиян
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Испанский визовый центр обновил тарифы для россиян: визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тысячи рублей из-за изменения курса евро к рублю", - говорится в сообщении ассоциации.
Отмечается, что дополнительно оплачивается и сервисный сбор визового центра – 1444 руб.
АТОР сообщила со ссылкой на туроператоров, что запись на подачу документов на визу в Москве на первую половину октября должна открыться в ближайшее время.
Заявление на визу в Испанию можно подавать не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней до выезда, сообщается на сайте визового центра. Там также предупреждают, что из-за увеличения количества заявлений срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может составить до 45 дней и более.
По данным туроператоров, испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до нового года вполне реально.