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Турция планирует увеличить добычу нефти и газа до миллиона баррелей в сутки

Турция планирует увеличить добычу нефти и газа до миллиона баррелей в сутки - 29.09.2026, ПРАЙМ

Турция планирует увеличить добычу нефти и газа до миллиона баррелей в сутки

Турция намерена увеличить совокупную добычу нефти и природного газа до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, то есть утроить показатель, заявил... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:56+0300

2026-09-29T13:56+0300

2026-09-29T14:01+0300

нефть

газ

турция

ормузский пролив

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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Турция намерена увеличить совокупную добычу нефти и природного газа до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, то есть утроить показатель, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, отметивший растущую значимость энергетической независимости на фоне кризисов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. "Турецкая нефтяная компания, надеюсь, станет компанией, которая будет добывать 1 миллион баррелей нефти и газа в сутки. Сегодня этот показатель составляет около 350 тысяч баррелей с учетом добычи внутри Турции и за рубежом. В 2028 году мы доведем его до 550–600 тысяч баррелей, а затем выйдем на цель в 1 миллион баррелей в сутки", — заявил Байрактар, слова которого приводит газета Milliyet. Министр отметил, что обострение ситуации вокруг ключевых морских маршрутов повышает значение собственной добычи энергоресурсов. По его словам, кризис в Ормузском проливе дополнился проблемами в районе Баб-эль-Мандебского пролива, что создает дополнительные риски для международных поставок энергоносителей. "В такой период иметь собственную энергию стало очень важно. Мы всегда говорим об этом так: история энергетической независимости Турции — это история прекращения зависимости страны от внешних источников энергии", — сказал Байрактар.

турция

ормузский пролив

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нефть, газ, турция, ормузский пролив