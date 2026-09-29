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Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:58+0300
2026-09-29T19:58+0300
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россия
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хакасия
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ.
По словам министра, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала России.
В сентябре правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года, реализация которой рассчитана на три этапа.
Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития угольной отрасли, основные направления государственной политики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий.
"Мы запускаем новый инвестиционный цикл в угольной отрасли, и утвержденная программа – его фундамент. Этот документ формирует образ будущего отрасли, определяет стратегическое видение ее развития", - говорится в сообщении Минэнерго.
В министерстве уточнили, что перспективными территориями для развития новых центров угледобычи определены Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, Таймыр и Чукотка.
Цивилев отметил, что Российская энергетическая неделя (РЭН), которая пройдет в Москве 14-15 октября, станет важной площадкой для обсуждения инструментов достижения целей программы и синхронизации усилий государства и бизнеса.
В рамках форума планируется обсудить вопросы реализации программы, технологического развития угольной промышленности, обеспечения ее конкурентоспособности и расширения экспортного потенциала с участием представителей государства, отраслевых компаний и экспертного сообщества.
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россия, якутия, тыва, хакасия, сергей цивилев
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ТЫВА, ХАКАСИЯ, Сергей Цивилев
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
Глава Минэнерго Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ.
По словам министра, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала России.
В сентябре правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года, реализация которой рассчитана на три этапа.
Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития угольной отрасли, основные направления государственной политики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий.
"Мы запускаем новый инвестиционный цикл в угольной отрасли, и утвержденная программа – его фундамент. Этот документ формирует образ будущего отрасли, определяет стратегическое видение ее развития", - говорится в сообщении Минэнерго.
В министерстве уточнили, что перспективными территориями для развития новых центров угледобычи определены Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, Таймыр и Чукотка.
Цивилев отметил, что Российская энергетическая неделя (РЭН), которая пройдет в Москве 14-15 октября, станет важной площадкой для обсуждения инструментов достижения целей программы и синхронизации усилий государства и бизнеса.
В рамках форума планируется обсудить вопросы реализации программы, технологического развития угольной промышленности, обеспечения ее конкурентоспособности и расширения экспортного потенциала с участием представителей государства, отраслевых компаний и экспертного сообщества.