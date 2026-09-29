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Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста

Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста - 29.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста

Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:58+0300

2026-09-29T19:58+0300

2026-09-29T19:58+0300

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якутия

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хакасия

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ. По словам министра, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала России. В сентябре правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года, реализация которой рассчитана на три этапа. Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития угольной отрасли, основные направления государственной политики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий. "Мы запускаем новый инвестиционный цикл в угольной отрасли, и утвержденная программа – его фундамент. Этот документ формирует образ будущего отрасли, определяет стратегическое видение ее развития", - говорится в сообщении Минэнерго. В министерстве уточнили, что перспективными территориями для развития новых центров угледобычи определены Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, Таймыр и Чукотка. Цивилев отметил, что Российская энергетическая неделя (РЭН), которая пройдет в Москве 14-15 октября, станет важной площадкой для обсуждения инструментов достижения целей программы и синхронизации усилий государства и бизнеса. В рамках форума планируется обсудить вопросы реализации программы, технологического развития угольной промышленности, обеспечения ее конкурентоспособности и расширения экспортного потенциала с участием представителей государства, отраслевых компаний и экспертного сообщества.

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россия, якутия, тыва, хакасия, сергей цивилев