Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/ugol-873782270.html
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста
Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:58+0300
2026-09-29T19:58+0300
россия
якутия
тыва
хакасия
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873782270.jpg?1790701098
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ. По словам министра, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала России. В сентябре правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года, реализация которой рассчитана на три этапа. Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития угольной отрасли, основные направления государственной политики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий. "Мы запускаем новый инвестиционный цикл в угольной отрасли, и утвержденная программа – его фундамент. Этот документ формирует образ будущего отрасли, определяет стратегическое видение ее развития", - говорится в сообщении Минэнерго. В министерстве уточнили, что перспективными территориями для развития новых центров угледобычи определены Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, Таймыр и Чукотка. Цивилев отметил, что Российская энергетическая неделя (РЭН), которая пройдет в Москве 14-15 октября, станет важной площадкой для обсуждения инструментов достижения целей программы и синхронизации усилий государства и бизнеса. В рамках форума планируется обсудить вопросы реализации программы, технологического развития угольной промышленности, обеспечения ее конкурентоспособности и расширения экспортного потенциала с участием представителей государства, отраслевых компаний и экспертного сообщества.
якутия
тыва
хакасия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, якутия, тыва, хакасия, сергей цивилев
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ТЫВА, ХАКАСИЯ, Сергей Цивилев
19:58 29.09.2026
 
Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста

Глава Минэнерго Цивилев: российский уголь найдет новые точки роста

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Российский уголь не только останется востребованным в России и на мировом рынке, но и найдет новые точки роста", - приводит слова Цивилева Минэнерго РФ.
По словам министра, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала России.
В сентябре правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года, реализация которой рассчитана на три этапа.
Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития угольной отрасли, основные направления государственной политики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий.
"Мы запускаем новый инвестиционный цикл в угольной отрасли, и утвержденная программа – его фундамент. Этот документ формирует образ будущего отрасли, определяет стратегическое видение ее развития", - говорится в сообщении Минэнерго.
В министерстве уточнили, что перспективными территориями для развития новых центров угледобычи определены Якутия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, Таймыр и Чукотка.
Цивилев отметил, что Российская энергетическая неделя (РЭН), которая пройдет в Москве 14-15 октября, станет важной площадкой для обсуждения инструментов достижения целей программы и синхронизации усилий государства и бизнеса.
В рамках форума планируется обсудить вопросы реализации программы, технологического развития угольной промышленности, обеспечения ее конкурентоспособности и расширения экспортного потенциала с участием представителей государства, отраслевых компаний и экспертного сообщества.
 
РОССИЯЯКУТИЯТЫВАХАКАСИЯСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала