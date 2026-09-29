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Курс юаня за день вырос на 12 копеек
Курс юаня за день вырос на 12 копеек - 29.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня за день вырос на 12 копеек
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:32+0300
2026-09-29T19:32+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,47 рубля.
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рынок, юань, рубль, валюта, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, валюта, Мосбиржа
Курс юаня за день вырос на 12 копеек
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос на 12 копеек и составил 12,47 рубля