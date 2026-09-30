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АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян

АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян

Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край возглавили список лидирующих направлений для организованного отдыха российских туристов в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:10+0300

2026-09-30T14:10+0300

2026-09-30T14:12+0300

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

москва

санкт-петербург

атор

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край возглавили список лидирующих направлений для организованного отдыха российских туристов в прошедшем летнем сезоне, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Но лидеры в организованном туризме выглядят несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские Минеральные воды, Ставропольский край", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона. По ее словам, в список также вошли Москва, Санкт-Петербург и Крым. Также туристы для организованного отдыха выбирали Казань, Дагестан и регионы Золотого кольца.

краснодарский край

москва

санкт-петербург

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туризм, бизнес, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, атор