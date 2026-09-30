Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/ator-873804213.html
АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян
АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян
Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край возглавили список лидирующих направлений для организованного отдыха российских туристов в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:10+0300
2026-09-30T14:12+0300
туризм
бизнес
россия
краснодарский край
москва
санкт-петербург
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873804213.jpg?1790766775
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край возглавили список лидирующих направлений для организованного отдыха российских туристов в прошедшем летнем сезоне, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Но лидеры в организованном туризме выглядят несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские Минеральные воды, Ставропольский край", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона. По ее словам, в список также вошли Москва, Санкт-Петербург и Крым. Также туристы для организованного отдыха выбирали Казань, Дагестан и регионы Золотого кольца.
краснодарский край
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
14:10 30.09.2026 (обновлено: 14:12 30.09.2026)
 
АТОР назвала регионы-лидеры по летнему отдыху россиян

АТОР: Кубань, Кавминводы и Ставрополье возглавили топ направлений отдыха этого лета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край возглавили список лидирующих направлений для организованного отдыха российских туристов в прошедшем летнем сезоне, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Но лидеры в организованном туризме выглядят несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские Минеральные воды, Ставропольский край", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона.
По ее словам, в список также вошли Москва, Санкт-Петербург и Крым. Также туристы для организованного отдыха выбирали Казань, Дагестан и регионы Золотого кольца.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКраснодарский крайМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала