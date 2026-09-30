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В АТОР прокомментировали введение туристического налога на Мальдивах

В АТОР прокомментировали введение туристического налога на Мальдивах - 30.09.2026, ПРАЙМ

В АТОР прокомментировали введение туристического налога на Мальдивах

Введение туристического налога на Мальдивских островах не повлияет на уже на проданные туры из России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:19+0300

2026-09-30T14:19+0300

2026-09-30T14:25+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Введение туристического налога на Мальдивских островах не повлияет на уже на проданные туры из России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее в АТОР уточняли, что с 1 октября вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге. "Все что касается туров, поездок, перелетов на Мальдивы, инициатива правительства Мальдив никак не влияет на проданные туры, на форматы отдыха, и не касается туристов", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. Она подчеркнула, что туристам не стоит опасаться полного "закрытия" Мальдив. В АТОР также считают, что подобные инициативы не нужны. "Тогда поток сохранится, и Мальдивы получат больше денег на восстановление своей инфраструктуры", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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