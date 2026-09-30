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АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов
АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов - 30.09.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов
Регионы Золотого кольца вошли в список лидеров по популярности у российских туристов этим летом, при этом спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:02+0300
2026-09-30T15:02+0300
2026-09-30T15:02+0300
туризм
бизнес
россия
ярославская область
атор
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Регионы Золотого кольца вошли в список лидеров по популярности у российских туристов этим летом, при этом спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, также растет интерес к Нижегородской и Ярославской областям, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Регионы Золотого кольца… здесь мы видим довольно интересную тенденцию. Золотое кольцо так или иначе (входит - ред.) в десятку-двадцатку лидеров, но у нас есть почти плюс 30% прироста в Тверской области, в Нижегородской, что подтверждается также в сегменте самостоятельного туризма, и в Ярославской", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в России.
Она также выделила такие тенденции среди российских путешественников, как рост спроса на поездки к водоемам и бронирование в последний момент.
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туризм, бизнес, россия, ярославская область, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Ярославская область, АТОР
АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов
АТОР: регионы Золотого кольца стали лидерами по популярности у туристов этим летом
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Регионы Золотого кольца вошли в список лидеров по популярности у российских туристов этим летом, при этом спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, также растет интерес к Нижегородской и Ярославской областям, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Регионы Золотого кольца… здесь мы видим довольно интересную тенденцию. Золотое кольцо так или иначе (входит - ред.) в десятку-двадцатку лидеров, но у нас есть почти плюс 30% прироста в Тверской области, в Нижегородской, что подтверждается также в сегменте самостоятельного туризма, и в Ярославской", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в России.
Она также выделила такие тенденции среди российских путешественников, как рост спроса на поездки к водоемам и бронирование в последний момент.