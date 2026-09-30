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АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов

АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов - 30.09.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала регионы Золотого кольца лидерами по популярности у туристов

Регионы Золотого кольца вошли в список лидеров по популярности у российских туристов этим летом, при этом спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:02+0300

2026-09-30T15:02+0300

2026-09-30T15:02+0300

туризм

бизнес

россия

ярославская область

атор

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Регионы Золотого кольца вошли в список лидеров по популярности у российских туристов этим летом, при этом спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, также растет интерес к Нижегородской и Ярославской областям, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Регионы Золотого кольца… здесь мы видим довольно интересную тенденцию. Золотое кольцо так или иначе (входит - ред.) в десятку-двадцатку лидеров, но у нас есть почти плюс 30% прироста в Тверской области, в Нижегородской, что подтверждается также в сегменте самостоятельного туризма, и в Ярославской", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в России. Она также выделила такие тенденции среди российских путешественников, как рост спроса на поездки к водоемам и бронирование в последний момент.

ярославская область

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туризм, бизнес, россия, ярославская область, атор