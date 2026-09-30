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Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку
Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку - 30.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку
Авиакомпания AZAL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку 30 сентября текущего года, сообщает международный аэропорт Астрахани имени Кустодиева. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T00:26+0300
2026-09-30T00:26+0300
бизнес
астрахань
баку
азербайджан
azal
азимут
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания AZAL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку 30 сентября текущего года, сообщает международный аэропорт Астрахани имени Кустодиева. "С 30 сентября стартуют прямые регулярные рейсы в столицу Азербайджана. Их будет выполнять авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на крыльях Embraer E-190", - говорится в сообщении. Отправление рейсов запланировано три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Кроме того, по данным аэропорта, с 1 октября полетную программу из Астрахани в Баку начнет авиакомпания "Азимут". Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. На маршруте перевозчиком будут задействованы Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 пассажирских кресел.
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бизнес, астрахань, баку, азербайджан, azal, азимут
Бизнес, АСТРАХАНЬ, Баку, АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, Азимут
00:26 30.09.2026
 
Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку

Авиакомпания A AL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку 30 сентября

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания AZAL начнет выполнять прямые рейсы из Астрахани в Баку 30 сентября текущего года, сообщает международный аэропорт Астрахани имени Кустодиева.
"С 30 сентября стартуют прямые регулярные рейсы в столицу Азербайджана. Их будет выполнять авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на крыльях Embraer E-190", - говорится в сообщении.
Отправление рейсов запланировано три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.
Кроме того, по данным аэропорта, с 1 октября полетную программу из Астрахани в Баку начнет авиакомпания "Азимут". Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. На маршруте перевозчиком будут задействованы Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 пассажирских кресел.
 
БизнесАСТРАХАНЬБакуАЗЕРБАЙДЖАНAZALАзимут
 
 
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