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Рейсы между Астраханью и Баку возобновили после полутора лет перерыва

Рейсы между Астраханью и Баку возобновили после полутора лет перерыва - 30.09.2026, ПРАЙМ

Рейсы между Астраханью и Баку возобновили после полутора лет перерыва

Азербайджанская авиакомпания AZAL возобновила полеты по маршруту Астрахань - Баку после перерыва в полтора года, сообщил Минтранс РФ. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:25+0300

2026-09-30T18:25+0300

2026-09-30T18:28+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Азербайджанская авиакомпания AZAL возобновила полеты по маршруту Астрахань - Баку после перерыва в полтора года, сообщил Минтранс РФ. "С 30 сентября, после полутора лет перерыва, авиакомпания AZAL возобновляет регулярные полеты между Астраханью и столицей Азербайджана", - говорится в сообщении. Рейсом из Баку в Астрахань прилетели 83 человека, а обратно отправились 103 пассажира, отмечается в пресс-релизе. Полеты будут выполняться на самолетах Embraer E-190 три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 25 минут. Ранее рейсы между Астраханью и Баку также анонсировала авиакомпания "Азимут". Они будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

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бизнес, астрахань, баку, azal, азимут