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"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut - 30.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:07+0300

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МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", созданный на платформе автомобиля Vesta. Его серийное производство было запущено в Тольятти 25 сентября. Модель оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Также для этой модели доступны 3 эксклюзивных цвета: бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада". Выставочный экземпляр окрашен в "Эмеральд". Модель Niva Sport также окрашена в уникальный оранжевый оттенок "Шелковый путь". Данная модификация модели Niva Legend отличается более мощным двигателем 1,6 литра на 122 лошадиные силы, спортивной подвеской и доработками системы полного привода.

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бизнес, тольятти, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra