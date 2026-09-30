https://1prime.ru/20260930/avtovaz-873795877.html
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut - 30.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:07+0300
2026-09-30T11:07+0300
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МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", созданный на платформе автомобиля Vesta. Его серийное производство было запущено в Тольятти 25 сентября. Модель оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Также для этой модели доступны 3 эксклюзивных цвета: бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада". Выставочный экземпляр окрашен в "Эмеральд". Модель Niva Sport также окрашена в уникальный оранжевый оттенок "Шелковый путь". Данная модификация модели Niva Legend отличается более мощным двигателем 1,6 литра на 122 лошадиные силы, спортивной подвеской и доработками системы полного привода.
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бизнес, тольятти, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", созданный на платформе автомобиля Vesta. Его серийное производство было запущено в Тольятти 25 сентября. Модель оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
Также для этой модели доступны 3 эксклюзивных цвета: бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада". Выставочный экземпляр окрашен в "Эмеральд".
Модель Niva Sport также окрашена в уникальный оранжевый оттенок "Шелковый путь". Данная модификация модели Niva Legend отличается более мощным двигателем 1,6 литра на 122 лошадиные силы, спортивной подвеской и доработками системы полного привода.