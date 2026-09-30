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"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut - 30.09.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut - 30.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:07+0300
2026-09-30T11:23+0300
бизнес
тольятти
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", созданный на платформе автомобиля Vesta. Его серийное производство было запущено в Тольятти 25 сентября. Модель оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Также для этой модели доступны 3 эксклюзивных цвета: бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада". Выставочный экземпляр окрашен в "Эмеральд". Модель Niva Sport также окрашена в уникальный оранжевый оттенок "Шелковый путь". Данная модификация модели Niva Legend отличается более мощным двигателем 1,6 литра на 122 лошадиные силы, спортивной подвеской и доработками системы полного привода.
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40
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40
бизнес, тольятти, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
11:07 30.09.2026 (обновлено: 11:23 30.09.2026)
 
"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport

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МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил свой флагманский кроссовер Lada Azimut и спортивный внедорожник Niva Sport на выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", созданный на платформе автомобиля Vesta. Его серийное производство было запущено в Тольятти 25 сентября. Модель оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
Также для этой модели доступны 3 эксклюзивных цвета: бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада". Выставочный экземпляр окрашен в "Эмеральд".
Модель Niva Sport также окрашена в уникальный оранжевый оттенок "Шелковый путь". Данная модификация модели Niva Legend отличается более мощным двигателем 1,6 литра на 122 лошадиные силы, спортивной подвеской и доработками системы полного привода.
 
БизнесТОЛЬЯТТИАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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