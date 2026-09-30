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Бельгия и Engie продлили переговоры по выкупу ядерных мощностей
Бельгия и Engie продлили переговоры по выкупу ядерных мощностей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Бельгия и Engie продлили переговоры по выкупу ядерных мощностей
Бельгия и французская энергокомпания Engie условились продлить до 4 ноября переговоры по выкупу ядерных мощностей Engie на территории королевства, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:03+0300
2026-09-30T22:03+0300
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нефть
газ
бельгия
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ПАРИЖ, 30 сен - ПРАЙМ. Бельгия и французская энергокомпания Engie условились продлить до 4 ноября переговоры по выкупу ядерных мощностей Engie на территории королевства, сообщает компания.
"Бельгийское государство, Engie S.A. и (ее бельгийский филиал - ред.) Electrabel NV/SA договорились перенести на 4 ноября 2026 года целевую дату заключения предварительного соглашения… в рамках потенциального приобретения атомного бизнеса бельгийским государством", - говорится в заявлении Engie.
Предыдущей целевой датой у сторон было 1 октября. Ее перенос обоснован сложностью и масштабом планируемой сделки, говорится в тексте заявления.
Ранее Бельгия на фоне энергокризиса пересмотрела планы по закрытию всех ядерных реакторов и переходу на возобновляемые источники энергии. В конце апреля 2026 года в минэнерго королевства сообщили, что был приостановлен демонтаж АЭС в связи с переговорами с операторами о полном выкупе парка атомных электростанций.
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нефть, газ, бельгия, engie
Нефть, Газ, БЕЛЬГИЯ, Engie
Бельгия и Engie продлили переговоры по выкупу ядерных мощностей
Бельгия и французская Engie продлили переговоры по выкупу ядерных мощностей до 4 ноября
ПАРИЖ, 30 сен - ПРАЙМ. Бельгия и французская энергокомпания Engie условились продлить до 4 ноября переговоры по выкупу ядерных мощностей Engie на территории королевства, сообщает компания.
"Бельгийское государство, Engie S.A. и (ее бельгийский филиал - ред.) Electrabel NV/SA договорились перенести на 4 ноября 2026 года целевую дату заключения предварительного соглашения… в рамках потенциального приобретения атомного бизнеса бельгийским государством", - говорится в заявлении Engie.
Предыдущей целевой датой у сторон было 1 октября. Ее перенос обоснован сложностью и масштабом планируемой сделки, говорится в тексте заявления.
Ранее Бельгия на фоне энергокризиса пересмотрела планы по закрытию всех ядерных реакторов и переходу на возобновляемые источники энергии. В конце апреля 2026 года в минэнерго королевства сообщили, что был приостановлен демонтаж АЭС в связи с переговорами с операторами о полном выкупе парка атомных электростанций.