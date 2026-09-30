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СМИ: поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к довоенному уровню

СМИ: поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к довоенному уровню - 30.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к довоенному уровню

Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 миллиона баррелей в день, что составляет 98% к уровню до эскалации конфликта в | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:08+0300

2026-09-30T13:08+0300

2026-09-30T13:08+0300

нефть

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

саудовская аравия

goldman sachs

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 миллиона баррелей в день, что составляет 98% к уровню до эскалации конфликта в конце февраля, передаёт агентство Bloolmberg. "Поставки сырой нефти (с Ближнего Востока - ред.) восстановились до 17,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет 98% от довоенных уровней", - говорится в сообщении со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan. В то же время поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 миллионов баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, добавляет агентство со ссылкой на те же данные. При этом потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня - примерно в 13 миллионов баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии, приводит агентство данные JP Morgan. А по информации Goldman Sachs, экспорт нефти из Персидского залива, включая "тайные поставки", за последнюю неделю восстановился до 23,3 миллиона баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, сообщает Bloolmberg.

ближний восток

ормузский пролив

саудовская аравия

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нефть, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, саудовская аравия, goldman sachs