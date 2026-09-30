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Добыча меди в Чили упала до самого низкого уровня за 15 лет

Добыча меди в Чили упала до самого низкого уровня за 15 лет - 30.09.2026, ПРАЙМ

Добыча меди в Чили упала до самого низкого уровня за 15 лет

Объем добычи меди в Чили, стране-лидере по производству металла, упал до самого низкого уровня за более чем 15 лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:28+0300

2026-09-30T18:28+0300

2026-09-30T18:28+0300

промышленность

нефть

чили

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем добычи меди в Чили, стране-лидере по производству металла, упал до самого низкого уровня за более чем 15 лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные национального статистического агентства страны INE. "Объем добычи в августе сократился на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил 369 500 метрических тонн. Это самый низкий показатель за любой месяц с февраля 2011 года", - пишет Блумберг. Отмечается, что власти страны неоднократно снижали свои прогнозы по добыче металла на 2026 год, а правительство Чили предупредило о возможном сокращении добычи на 7% в этом году. Агентство подчеркивает, что суровые зимние погодные условия и сбои в работе портов повлияли на производственные процессы в августе, после того как в июле штормы уже нанесли ущерб нескольким шахтам на севере страны. Данные сбои в производстве усугубили более общие проблемы металлургической отрасли Чили, такие как снижение качества руды, аварии и задержки работы на некоторых из крупнейших шахт страны, отмечает Блумберг.

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промышленность, нефть, чили