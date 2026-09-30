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Совокупный внешний долг Узбекистана вырос на 2,3%
Совокупный внешний долг Узбекистана вырос на 2,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Совокупный внешний долг Узбекистана вырос на 2,3%
Совокупный внешний долг Узбекистана вырос к 1 июля на 2,3% по сравнению с началом года и составил 84,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Центрального... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:53+0300
2026-09-30T11:53+0300
2026-09-30T12:10+0300
финансы
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ТАШКЕНТ, 30 сен – ПРАЙМ. Совокупный внешний долг Узбекистана вырос к 1 июля на 2,3% по сравнению с началом года и составил 84,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Центрального банка страны. "Объем совокупного внешнего долга Республики Узбекистан по состоянию на 1 июля 2026 года составил 84,1 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к началу текущего года на 1,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора. Таким образом, рост этого показателя за полугодие составил 2,3% В том числе размер внешнего госдолга увеличился на 3%, до 41,7 миллиарда долларов, задолженность частных компаний - на 1,7%, до 42,4 миллиарда, уточняет регулятор.
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Финансы, Банки, УЗБЕКИСТАН, центральные банки, Центральный банк
Совокупный внешний долг Узбекистана вырос на 2,3%
Совокупный внешний долг Узбекистана вырос к 1 июля на 2,3%
ТАШКЕНТ, 30 сен – ПРАЙМ. Совокупный внешний долг Узбекистана вырос к 1 июля на 2,3% по сравнению с началом года и составил 84,1 миллиарда долларов, следует из сообщения Центрального банка страны.
"Объем совокупного внешнего долга Республики Узбекистан по состоянию на 1 июля 2026 года составил 84,1 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к началу текущего года на 1,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.
Таким образом, рост этого показателя за полугодие составил 2,3%
В том числе размер внешнего госдолга увеличился на 3%, до 41,7 миллиарда долларов, задолженность частных компаний - на 1,7%, до 42,4 миллиарда, уточняет регулятор.