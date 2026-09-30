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Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы
Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы
Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:55+0300
2026-09-30T13:55+0300
2026-09-30T14:03+0300
туризм
бизнес
россия
египет
китай
таиланд
атор
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Зимой Египет по объему запросов на новогодние праздники лидирует", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. По ее словам, интерес туристов напрямую зависит от наличия прямого сообщения. "Страны в Восточной Азии тоже запрашиваются на Новый год, тот же Китай, и Таиланд, и Вьетнам", - добавила она. При этом касаемо внутреннего туризма она отметила, что глубина бронирования отдыха сократилась среди туристов, в связи с этим в АТОР пока не могут назвать список популярных направлений для новогоднего отдыха путешественников по стране.
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туризм, бизнес, россия, египет, китай, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, ТАИЛАНД, АТОР
Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы
АТОР: Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Зимой Египет по объему запросов на новогодние праздники лидирует", - сказала Ломидзе на пресс-конференции.
По ее словам, интерес туристов напрямую зависит от наличия прямого сообщения. "Страны в Восточной Азии тоже запрашиваются на Новый год, тот же Китай, и Таиланд, и Вьетнам", - добавила она.
При этом касаемо внутреннего туризма она отметила, что глубина бронирования отдыха сократилась среди туристов, в связи с этим в АТОР пока не могут назвать список популярных направлений для новогоднего отдыха путешественников по стране.