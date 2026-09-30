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Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы

Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы - 30.09.2026, ПРАЙМ

Египет лидирует по запросам российских туристов на новогодние каникулы

Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:55+0300

2026-09-30T13:55+0300

2026-09-30T14:03+0300

туризм

бизнес

россия

египет

китай

таиланд

атор

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Египет лидирует по объему запросов среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Зимой Египет по объему запросов на новогодние праздники лидирует", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. По ее словам, интерес туристов напрямую зависит от наличия прямого сообщения. "Страны в Восточной Азии тоже запрашиваются на Новый год, тот же Китай, и Таиланд, и Вьетнам", - добавила она. При этом касаемо внутреннего туризма она отметила, что глубина бронирования отдыха сократилась среди туристов, в связи с этим в АТОР пока не могут назвать список популярных направлений для новогоднего отдыха путешественников по стране.

египет

китай

таиланд

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туризм, бизнес, россия, египет, китай, таиланд, атор