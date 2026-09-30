https://1prime.ru/20260930/ekspert-873797508.html

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Индии

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Индии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Индии

Россия и Индия могут развивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в сфере судостроения и использования Северного морского пути, такое мнение высказал... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:44+0300

2026-09-30T11:44+0300

2026-09-30T11:48+0300

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МУРМАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия могут развивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в сфере судостроения и использования Северного морского пути, такое мнение высказал РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Без сомнения, сотрудничество с Индией очень важно и выгодно для России. Индия заинтересована в развитии взаимоотношений с Россией на Северном морском пути. Для России важен индийский опыт строительства судов, и она обладает для этого квалифицированными кадрами. Однако опыта строительства ледокольного флота высокого арктического класса у Индии нет, но этому можно научить", - сказал Воротников. Как сообщали ранее в сентябре власти Мурманской области, в 2027 году в Мурманск по Северному морскому пути может быть совершен тестовый судозаход из Индии. "На мой взгляд, сейчас было бы важно начать взаимодействие с Индией по нескольким направлениям. И в первую очередь, конечно же, начинать обучение индийских будущих сотрудников, которые будут работать на Севморпути", - отметил Воротников, добавив, что по некоторым направлениям можно обучать индийских специалистов также конструированию и эксплуатации судов высокого класса. "На сегодняшний момент ситуация благоприятствует взаимоотношению России и Индии, она положительно скажется и на бюджете РФ, и на ее технологическом развитии", - резюмировал эксперт. Как отмечал в августе губернатор Мурманской области Андрей Чибис, партнерство региона с Индией динамично развивается по ряду направлений, в том числе в торговле, логистике, образовании и туризме. Ключевое направление сотрудничества – логистика, основа – Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор.

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россия, индия, мурманск, ранхигс