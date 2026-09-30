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"Газпром нефть" и "Аэрофлот" договорились о развитии SAF-топлива

"Газпром нефть" и "Аэрофлот" договорились о развитии SAF-топлива - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" и "Аэрофлот" договорились о развитии SAF-топлива

"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в России сферы экологичного авиатоплива с низким углеродным следом (SAF-топлива), | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:47+0300

2026-09-30T11:47+0300

2026-09-30T11:49+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в России сферы экологичного авиатоплива с низким углеродным следом (SAF-топлива), сообщила нефтяная компания. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства и применения низкоуглеродного авиационного SAF-топлива в России", - говорится в сообщении. Уточняется, что партнеры проработают ресурсно-экономическую модель цепочки создания нового продукта: от производства сырья до заправки самолета "в крыло". Соглашением также предусмотрено создание дорожной карты поэтапного перехода на низкоуглеродное топливо - от тестовых заправок в иностранных аэропортах до регулярного использования на зарубежных рейсах. "Газпром нефть" напоминает, что с 2027 года решением Международной организации гражданской авиации (ИКАО) такое топливо станет обязательным требованием для зарубежных авиаперелетов, поскольку его использование сокращает выработку углекислого газа воздушным транспортом. "Команда наших специалистов уже разработала первое российское авиационное SAF-топливо, и теперь важно перейти к формированию полноценного рынка... Партнерство с "Аэрофлотом" позволит интенсифицировать эту работу и определить практические шаги для запуска промышленного производства экологического авиатоплива в России", - приводится в релизе комментарий директора коммерческого департамента "Газпром нефти" Левана Кадагидзе. Накануне "Газпром нефть" сообщала о создании в России отечественной системы сертификации SAF-топлива по инициативе компании, которая станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам и позволит оценивать снижение выработки CO2 на всем жизненном цикле авиатоплива от производства до конечного потребителя. Система сертификации станет частью нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот. Его применение позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках по сравнению с традиционным керосином.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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