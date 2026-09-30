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В Германии участились кражи топлива с автозаправок, пишут СМИ

В Германии участились кражи топлива с автозаправок, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

В Германии участились кражи топлива с автозаправок, пишут СМИ

Кражи топлива с автомобильных заправок участились из-за высоких цен на горючее в ФРГ, владельцы станций начали блокировать колонки по ночам, чтобы избежать... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:16+0300

2026-09-30T14:16+0300

2026-09-30T14:18+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Кражи топлива с автомобильных заправок участились из-за высоких цен на горючее в ФРГ, владельцы станций начали блокировать колонки по ночам, чтобы избежать убытков, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на ассоциацию защиты интересов операторов заправочных станций Германии. Бундестаг 25 сентября принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Власти ФРГ ранее уже вводили топливную скидку, которая прекратила действовать в начале июля, после чего цены на заправках резко пошли вверх. "Из-за высоких цен на топливо водители все чаще прибегают к криминальным методам... Некоторые управляющие автозаправочных станций уже реагируют на это и запирают на ночь отдельные бензоколонки, чтобы избежать убытков", - говорится в сообщении. Как отмечают в ассоциации, готовность воровать топливо особенно выросла среди молодых и пожилых людей. "Когда цены движутся в сторону 2,4 евро, то психологический барьер, сдерживающий преступность, спадает. Некоторые просто уезжают, не заплатив", - заявил в комментарии изданию представитель ассоциации Герберт Рабль. Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, ближний восток, фридрих мерц, bild, бундестаг