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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии
Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:38+0300
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2026-09-30T20:38+0300
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БЕЛГРАД, 30 сен – ПРАЙМ. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, на месяц до 31 октября, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Срок предыдущей лицензии истекал 30 сентября.
"Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября", - цитирует пресс-служба минэнерго Сербии главу ведомства.
По словам Джедович-Ханданович, продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Ранее OFAC установил срок для ведения переговоров также до 30 сентября.
Власти Сербии подписали с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США.
Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
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нефть, сербия, сша, nis, газпром, минфин сша
Нефть, СЕРБИЯ, США, NIS, Газпром, Минфин США
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии
"Нефтяная индустрия Сербии" получила от США новое продление лицензии до 31 октября
БЕЛГРАД, 30 сен – ПРАЙМ. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, на месяц до 31 октября, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Срок предыдущей лицензии истекал 30 сентября.
"Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября", - цитирует пресс-служба минэнерго Сербии главу ведомства.
По словам Джедович-Ханданович, продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Ранее OFAC установил срок для ведения переговоров также до 30 сентября.
Власти Сербии подписали с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США.
Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.