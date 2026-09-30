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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии - 30.09.2026, ПРАЙМ
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"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии
Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:38+0300
2026-09-30T20:38+0300
нефть
сербия
сша
nis
газпром
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БЕЛГРАД, 30 сен – ПРАЙМ. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, на месяц до 31 октября, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Срок предыдущей лицензии истекал 30 сентября. "Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября", - цитирует пресс-служба минэнерго Сербии главу ведомства. По словам Джедович-Ханданович, продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Ранее OFAC установил срок для ведения переговоров также до 30 сентября. Власти Сербии подписали с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США. Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
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нефть, сербия, сша, nis, газпром, минфин сша
Нефть, СЕРБИЯ, США, NIS, Газпром, Минфин США
20:38 30.09.2026
 
"Нефтяная индустрия Сербии" получила новое продление лицензии

"Нефтяная индустрия Сербии" получила от США новое продление лицензии до 31 октября

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БЕЛГРАД, 30 сен – ПРАЙМ. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, на месяц до 31 октября, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Срок предыдущей лицензии истекал 30 сентября.
"Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября", - цитирует пресс-служба минэнерго Сербии главу ведомства.
По словам Джедович-Ханданович, продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Ранее OFAC установил срок для ведения переговоров также до 30 сентября.
Власти Сербии подписали с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США.
Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
 
НефтьСЕРБИЯСШАNISГазпромМинфин США
 
 
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