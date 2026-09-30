https://1prime.ru/20260930/inflyatsiya-873821120.html

Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26%

Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26%

Инфляция в России на 28 сентября составила 6,26% в годовом выражении против 6,22% на 21 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:06+0300

2026-09-30T19:06+0300

2026-09-30T19:07+0300

россия

инфляция в россии

инфляция

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 сентября составила 6,26% в годовом выражении против 6,22% на 21 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 22 по 28 сентября выросли на 0,12%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,19%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,17%.

https://1prime.ru/20260930/rosstat-873820948.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция в россии, инфляция, минэкономразвития рф