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Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26%
Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26%
Инфляция в России на 28 сентября составила 6,26% в годовом выражении против 6,22% на 21 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:06+0300
2026-09-30T19:07+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 сентября составила 6,26% в годовом выражении против 6,22% на 21 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 22 по 28 сентября выросли на 0,12%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,19%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,17%.
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россия, инфляция в россии, инфляция, минэкономразвития рф
РОССИЯ, инфляция в России, инфляция, Минэкономразвития РФ
19:06 30.09.2026 (обновлено: 19:07 30.09.2026)
 
Инфляция в РФ на 28 сентября составила 6,26%

МЭР: инфляция в России на 28 сентября составила 6,26 процента в годовом выражении

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 28 сентября составила 6,26% в годовом выражении против 6,22% на 21 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 22 по 28 сентября выросли на 0,12%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,19%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,17%.
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
Инфляция в России на неделе составила 0,12%
19:04
 
РОССИЯинфляция в РоссииинфляцияМинэкономразвития РФ
 
 
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