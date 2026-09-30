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"Рубль неожиданно пошел в атаку": аналитики оценили падение юаня

"Рубль неожиданно пошел в атаку": аналитики оценили падение юаня - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Рубль неожиданно пошел в атаку": аналитики оценили падение юаня

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду ощутимо снизился и обновил минимумы с 21 августа, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:24+0300

2026-09-30T21:24+0300

2026-09-30T21:39+0300

рынок

сша

"бкс мир инвестиций"

китайский юань

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду ощутимо снизился и обновил минимумы с 21 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,37 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,32-12,56 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,15 рубля. За сентябрь юань упал на 39 копеек. Диапазон колебаний за месяц составил 12,32-13,01 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня к рублю на Мосбирже в середине недели продолжил заметно падать – вторую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты опустился в район 12,3 рубля – к минимумам с 21 августа. "Рубль сегодня неожиданно пошел в атаку. Одним из триггеров такого движения могла выступить информация London Stock Exchange о снижении за сентябрь почти на четверть импорта моторного топлива в РФ морским транспортом. Тенденция может снижать валютный спрос и сокращать спекулятивное давление на нацвалюту", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Также, по его мнению, рынок мог принять в расчет новые правила вывоза наличных рублей в соседние страны. Стоимость нефти к 20.54 мск росла на 2,5% - до 98,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 101,4 пункта. Прогнозы В четвертом квартале не ожидается резкого разворота трендов, полагают аналитики компании "Цифра брокер". "Инфляция составит 6,5–7%, ключевая ставка останется на уровне 14% годовых, рубль ослабеет до 85–90 рублей в паре с долларом", - прогнозируют аналитики компании в инвестиционной стратегии на четвертый квартал "Между рисками и возможностями". В ближайшее время в курс рубля могут начать закладываться относительно высокие котировки нефти второй половины лета, считает Смирнов. "Поэтому краткосрочно ждем курс доллара на уровне 83-85 рублей, юаня – 12,3-12,5 рубля", - добавляет он.

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рынок, сша, "бкс мир инвестиций"