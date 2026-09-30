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Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах
Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах - 30.09.2026, ПРАЙМ
Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах
Российские маркетплейсы с 1 октября будут более тщательно проверять информацию о товарах - перед тем, как попасть на витрину, карточка продукции должна будет... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T00:17+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы с 1 октября будут более тщательно проверять информацию о товарах - перед тем, как попасть на витрину, карточка продукции должна будет пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак", рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
"Каждая карточка будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами - от системы маркировки "Честный знак" и единого реестра сертификатов и деклараций соответствия до реестров лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, системы мониторинга движения лекарств и единых реестров ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Без подтверждения в этих ГИС карточка не будет опубликована, а уже размещенные позиции подлежат регулярной перепроверке, пояснили там.
Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.
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Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах
АЦП: маркетплейсы с 1 октября будут проверять информацию о товарах через госсистемы
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы с 1 октября будут более тщательно проверять информацию о товарах - перед тем, как попасть на витрину, карточка продукции должна будет пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак", рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
"Каждая карточка будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами - от системы маркировки "Честный знак" и единого реестра сертификатов и деклараций соответствия до реестров лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, системы мониторинга движения лекарств и единых реестров ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Без подтверждения в этих ГИС карточка не будет опубликована, а уже размещенные позиции подлежат регулярной перепроверке, пояснили там.
Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.