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Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах

Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах - 30.09.2026, ПРАЙМ

Российские маркетплейсы с 1 октября проверят информацию о товарах

Российские маркетплейсы с 1 октября будут более тщательно проверять информацию о товарах - перед тем, как попасть на витрину, карточка продукции должна будет... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T00:17+0300

2026-09-30T00:17+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы с 1 октября будут более тщательно проверять информацию о товарах - перед тем, как попасть на витрину, карточка продукции должна будет пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак", рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП). "Каждая карточка будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами - от системы маркировки "Честный знак" и единого реестра сертификатов и деклараций соответствия до реестров лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, системы мониторинга движения лекарств и единых реестров ЕАЭС", - говорится в сообщении. Без подтверждения в этих ГИС карточка не будет опубликована, а уже размещенные позиции подлежат регулярной перепроверке, пояснили там. Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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