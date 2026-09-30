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ВВП России в августе вырос на 0,8% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ВВП России в августе вырос на 0,8%
ВВП России в августе вырос на 0,8% - 30.09.2026, ПРАЙМ
ВВП России в августе вырос на 0,8%
ВВП России в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, за январь-август - на 0,6%, следует из документа Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:12+0300
2026-09-30T19:40+0300
россия
ввп
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП России в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, за январь-август - на 0,6%, следует из документа Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в августе 2026 года рост ВВП составил 0,8% год к году после 0,6% в июле. По итогам восьми месяцев 2026 года рост экономики сохранился на уровне 0,6% год к году", - говорится в сообщении.На прошлой неделе Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%. В 2027 году ожидается ускорение роста экономики до 1,4%. В 2028 году экономика, по прогнозу министерства, вырастет на 1,9%, в 2029 году - на 2,4%.Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы предполагает, что основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос.
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россия, ввп, минэкономразвития рф
РОССИЯ, ВВП, Минэкономразвития РФ
19:12 30.09.2026 (обновлено: 19:40 30.09.2026)
 
ВВП России в августе вырос на 0,8%

Минэкономразвития: ВВП в августе вырос на 0,8%, за январь-август - на 0,6%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП России в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, за январь-август - на 0,6%, следует из документа Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2026 года рост ВВП составил 0,8% год к году после 0,6% в июле. По итогам восьми месяцев 2026 года рост экономики сохранился на уровне 0,6% год к году", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России в 2026 году до 0,6% с 0,4%. В 2027 году ожидается ускорение роста экономики до 1,4%. В 2028 году экономика, по прогнозу министерства, вырастет на 1,9%, в 2029 году - на 2,4%.
Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы предполагает, что основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос.
 
РОССИЯВВПМинэкономразвития РФ
 
 
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