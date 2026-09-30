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Более 178 тысяч машин реализовали в 2026 году в России на льготных условиях - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Более 178 тысяч машин реализовали в 2026 году в России на льготных условиях
Более 178 тысяч машин реализовали в 2026 году в России на льготных условиях - 30.09.2026, ПРАЙМ
Более 178 тысяч машин реализовали в 2026 году в России на льготных условиях
Более 178 тысяч автомобилей реализовано в России с начала года по программам льготного кредитования и лизинга, сообщил Минпромторг РФ. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:15+0300
2026-09-30T14:15+0300
бизнес
россия
финансы
минпромторг
авто
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 178 тысяч автомобилей реализовано в России с начала года по программам льготного кредитования и лизинга, сообщил Минпромторг РФ. "За прошедший период в рамках обеих программ реализовано 178,2 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Более 123 тысяч машин из общего числа пришлось на автомобили, реализованные по программе льготного кредитования. По программе льготного лизинга, в свою очередь, реализовано 54,8 тысячи единиц техники. В министерстве сообщили также о досрочном освоении бюджетных средств, выделенных в текущем году на эти цели. При этом финансирование льготных программ заложено в новом бюджете, а об их подробностях будет объявлено позднее. Объем финансирования программы льготного автомобильного кредитования в текущем году составил около 20 миллиардов рублей, льготного лизинга - порядка 30 миллиардов, сообщало ранее министерство.
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бизнес, россия, финансы, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Минпромторг, Авто
14:15 30.09.2026
 
Более 178 тысяч машин реализовали в 2026 году в России на льготных условиях

Минпромторг: более 178 тысяч машин реализовали в России в 2026 году на льготных условиях

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 178 тысяч автомобилей реализовано в России с начала года по программам льготного кредитования и лизинга, сообщил Минпромторг РФ.
"За прошедший период в рамках обеих программ реализовано 178,2 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении.
Более 123 тысяч машин из общего числа пришлось на автомобили, реализованные по программе льготного кредитования. По программе льготного лизинга, в свою очередь, реализовано 54,8 тысячи единиц техники.
В министерстве сообщили также о досрочном освоении бюджетных средств, выделенных в текущем году на эти цели. При этом финансирование льготных программ заложено в новом бюджете, а об их подробностях будет объявлено позднее.
Объем финансирования программы льготного автомобильного кредитования в текущем году составил около 20 миллиардов рублей, льготного лизинга - порядка 30 миллиардов, сообщало ранее министерство.
 
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