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Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34%
Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34%
Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:31+0300
2026-09-30T22:31+0300
2026-09-30T22:31+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов. По итогам дня цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,94% относительно предыдущего закрытия - до 98,03 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель. Таким образом, за квартал Brent подорожал на 34%, WTI - на 30%. В сентябре стоимость этих марок выросла на 8% и 5% соответственно.
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нефть, рынок
Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34%
Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов.
По итогам дня цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,94% относительно предыдущего закрытия - до 98,03 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.
Таким образом, за квартал Brent подорожал на 34%, WTI - на 30%. В сентябре стоимость этих марок выросла на 8% и 5% соответственно.