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Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34%

Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть завершили III квартал ростом на 30-34%

Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:31+0300

2026-09-30T22:31+0300

2026-09-30T22:31+0300

нефть

рынок

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили третий квартал ростом на 30-34%, следует из данных торгов. По итогам дня цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,94% относительно предыдущего закрытия - до 98,03 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель. Таким образом, за квартал Brent подорожал на 34%, WTI - на 30%. В сентябре стоимость этих марок выросла на 8% и 5% соответственно.

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нефть, рынок