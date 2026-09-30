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Эксперт: ОПЕК+ не будет менять квоты на добычу нефти до конца года

Эксперт: ОПЕК+ не будет менять квоты на добычу нефти до конца года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт: ОПЕК+ не будет менять квоты на добычу нефти до конца года

ОПЕК+ нет смысла сейчас менять квоты на добычу нефти, до конца года он сосредоточится на методологии расчета производственных мощностей на 2027 год, считает... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:48+0300

2026-09-30T08:48+0300

2026-09-30T08:48+0300

нефть

персидский залив

саудовская аравия

ирак

александр новак

опек

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ нет смысла сейчас менять квоты на добычу нефти, до конца года он сосредоточится на методологии расчета производственных мощностей на 2027 год, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Страны ОПЕК+ в сентябре завершили, правда, пока лишь на бумаге, отказ от добровольных ограничений добычи, которые действовали с 2023-2024 годов, напомнил эксперт. "Остались только общие квоты, но их нет смысла трогать до завершения переоценки базового уровня добычи в каждой из стран. Именно этим, то есть внутренней методологией функционирования соглашения, страны ОПЕК+ будут заняты до конца года", - сказал он РИА Новости. В условиях неясного горизонта окончания кризиса в Персидском заливе от ОПЕК+ рынок сейчас ожидает только подтверждения стабильного максимально разрешенного уровня добычи, добавил Белогорьев. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) проведут очередную встречу в воскресенье. Но если раньше темой их заседаний были параметры добычи нефти на следующий месяц, то после выхода из добровольных ограничений в сентябре новых действий страны не предпринимали. На встрече в сентябре они не стали менять действующие разрешенные уровни добычи на октябрь. Результаты оценки производственных мощностей стран ОПЕК+ будут обсуждаться в конце 2026 года, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ-2026. ОПЕК+ в конце мая 2025 года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.

персидский залив

саудовская аравия

ирак

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нефть, персидский залив, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек