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Заседание ОПЕК+ станет очередной "сверкой часов", заявили аналитики - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Заседание ОПЕК+ станет очередной "сверкой часов", заявили аналитики
Заседание ОПЕК+ станет очередной "сверкой часов", заявили аналитики - 30.09.2026, ПРАЙМ
Заседание ОПЕК+ станет очередной "сверкой часов", заявили аналитики
ОПЕК+, вероятно, сохранит на ноябрь действующие максимально разрешенные уровни добычи нефти, поэтому встреча его участников в воскресенье станет очередной... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:20+0300
2026-09-30T15:37+0300
нефть
китай
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+, вероятно, сохранит на ноябрь действующие максимально разрешенные уровни добычи нефти, поэтому встреча его участников в воскресенье станет очередной "сверкой часов", заявили опрошенные РИА Новости аналитики. Представители семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан) собираются ежемесячно для обсуждения параметров добычи на следующий месяц. Следующая их встреча пройдет 4 октября. Также в этот день состоится мониторинговый комитет ОПЕК+, который традиционно не принимает решений, но может рекомендовать всем главам альянса изменить нефтяную политику. "Наиболее вероятным результатом воскресной встречи представляется сохранение текущих параметров добычи - то есть скорее "сверка часов", чем новое существенное решение", - считает старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. В сентябре "семерка" ОПЕК+ уже сделала паузу после нескольких месяцев последовательного ослабления "добровольных" ограничений, сохранив сентябрьские уровни добычи на октябрь, напомнил он. Новых решений ждать не стоит, считает и руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко. Главная причина - фокус группы сместился с ежемесячных корректировок на согласование новых базовых уровней добычи на следующий год. "Без утвержденных показателей любые разговоры о квотах бессмысленны, а их согласование станет долгим и конфликтным процессом, который также потребует проверки фактических производственных мощностей каждого участника", - добавил Зленко. Рынок нефти сейчас остается дефицитным: в следующем квартале мировое потребление жидких углеводородов составит около 103,9 миллиона баррелей в сутки при предложении 102,2 миллиона. То есть разрыв достигнет порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки, подчеркивает Тимонин. "При этом реальные возможности наращивания добычи и поставок большинством стран ОПЕК+ ограничены объективными технико-экономическими факторами", - отметил руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. Сегодня Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК+ "по стабилизации мирового рынка", и механизм принципиально иной, чем у картеля, поскольку Китай не договаривается об уровнях добычи с другими странами, а управляет спросом, в свою очередь полагает Зленко. Сократив импорт нефти примерно на 5,5 миллиона баррелей в сутки, Китай в одиночку снял с рынка объем, сопоставимый с добычей нескольких стран ОПЕК вместе взятых, и тем самым предотвратил дополнительный рост цен примерно на 30 долларов за баррель, заключил он.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, китай, саудовская аравия, ирак, опек
Нефть, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
15:20 30.09.2026 (обновлено: 15:37 30.09.2026)
 
Заседание ОПЕК+ станет очередной "сверкой часов", заявили аналитики

Тимонин: ОПЕК+, вероятно, сохранит на ноябрь действующие уровни добычи нефти

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+, вероятно, сохранит на ноябрь действующие максимально разрешенные уровни добычи нефти, поэтому встреча его участников в воскресенье станет очередной "сверкой часов", заявили опрошенные РИА Новости аналитики.
Представители семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан) собираются ежемесячно для обсуждения параметров добычи на следующий месяц. Следующая их встреча пройдет 4 октября. Также в этот день состоится мониторинговый комитет ОПЕК+, который традиционно не принимает решений, но может рекомендовать всем главам альянса изменить нефтяную политику.
"Наиболее вероятным результатом воскресной встречи представляется сохранение текущих параметров добычи - то есть скорее "сверка часов", чем новое существенное решение", - считает старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
В сентябре "семерка" ОПЕК+ уже сделала паузу после нескольких месяцев последовательного ослабления "добровольных" ограничений, сохранив сентябрьские уровни добычи на октябрь, напомнил он.
Новых решений ждать не стоит, считает и руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко. Главная причина - фокус группы сместился с ежемесячных корректировок на согласование новых базовых уровней добычи на следующий год.
"Без утвержденных показателей любые разговоры о квотах бессмысленны, а их согласование станет долгим и конфликтным процессом, который также потребует проверки фактических производственных мощностей каждого участника", - добавил Зленко.
Рынок нефти сейчас остается дефицитным: в следующем квартале мировое потребление жидких углеводородов составит около 103,9 миллиона баррелей в сутки при предложении 102,2 миллиона. То есть разрыв достигнет порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки, подчеркивает Тимонин.
"При этом реальные возможности наращивания добычи и поставок большинством стран ОПЕК+ ограничены объективными технико-экономическими факторами", - отметил руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков.
Сегодня Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК+ "по стабилизации мирового рынка", и механизм принципиально иной, чем у картеля, поскольку Китай не договаривается об уровнях добычи с другими странами, а управляет спросом, в свою очередь полагает Зленко.
Сократив импорт нефти примерно на 5,5 миллиона баррелей в сутки, Китай в одиночку снял с рынка объем, сопоставимый с добычей нескольких стран ОПЕК вместе взятых, и тем самым предотвратил дополнительный рост цен примерно на 30 долларов за баррель, заключил он.
 
НефтьКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
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