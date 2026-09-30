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Продажи легкого коммерческого авто с начала года растут

Продажи легкого коммерческого авто с начала года растут - 30.09.2026, ПРАЙМ

Продажи легкого коммерческого авто с начала года растут

Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) в России с начала 2026 года демонстрируют стабильную динамику, что во многом связано с потребностью клиентов в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:19+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) в России с начала 2026 года демонстрируют стабильную динамику, что во многом связано с потребностью клиентов в обновлении автопарков, а также изменением логистических маршрутов, рассказали РИА Новости в отечественных лизинговых компаниях. Как сообщил коммерческий директор "Флит Лизинг" Руслан Моллаев, с начала года спрос на LCV среди клиентов компании остается стабильным, а в третьем квартале объем нового бизнеса в этом сегменте вырос на 68% год к году. "Спрос на ЛКТ отчасти обусловлен изменением в логистике. Плечо доставки становится короче, при этом количество сегментов увеличивается. Вместо одного длинного маршрута груз все чаще проходит через распределенную сеть складов, 3PL-центров, сортировок и пунктов выдачи. Это формирует дополнительный спрос на транспорт для "последней мили" и внутригородской логистики", - сказал Моллаев. Гендиректор "Европлана" Илья Ноготков отметил, что по итогам восьми месяцев 2026 года продажи LCV в компании показывают умеренную положительную динамику. Так, продажи новых LCV выросли на 6% в годовом выражении, а их доля в общем объеме продаж новых авто составила 23%. Помимо этого, в отчетном периоде выросли продажи техники с пробегом – на 22% в годовом выражении. "Наблюдаемый рост во многом обусловлен состоянием российского автопарка. Средний возраст техники в стране составляет 19 лет, тогда как в Европе этот показатель находится на уровне 10–12 лет. Кроме того, уровень проникновения автомобилей на душу населения у нас существенно ниже: около 330 машин против более 500 в Европе. Это указывает на значительный потенциал для роста рынка. Обновление парка неизбежно, поскольку техника объективно стареет", - объяснил топ-менеджер. Коммерческий директор ГК "Интерлизинг" Антон Гуреев отмечает, что в компании число лизинговых договоров на LCV за девять месяцев 2026 года выросло почти на 36% год к году. "В том числе - благодаря программам господдержки от Минпромторга России, Корпорации МСП и специальных предложений от наших партнеров", - сообщил топ-менеджер. При этом руководитель управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев отмечает, что в целом по стране в сегменте LCV ситуация складывается несколько хуже, чем ожидали игроки рынка в начале 2026 года. Во многом это связано с не столь быстрым снижением ключевой ставки ЦБ, как рассчитывали отраслевики. "Предприниматели выбирают самые бюджетные модели ходовых марок — ГАЗ и Lada, занимают выжидательную позицию или отдают предпочтение транспортным средствам с пробегом из-за их более доступной цены", - рассказал Корнев.

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бизнес, европа, lcv, интерлизинг, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra