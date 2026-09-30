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В АТОР рассказали о самых дорогих турах россиян этим летом
В АТОР рассказали о самых дорогих турах россиян этим летом - 30.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о самых дорогих турах россиян этим летом
Самая дорогая туристическая путевка в выездном туризме этим летом обошлась россиянам более чем в 30 миллионов рублей - столько стоил отдых 10 человек в Турции в | 30.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Самая дорогая туристическая путевка в выездном туризме этим летом обошлась россиянам более чем в 30 миллионов рублей - столько стоил отдых 10 человек в Турции в течение трех недель, сообщила на пресс-конференции в среду глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Впервые за летний сезон самые дорогие туры пришлись только на Турцию. И еще одна важная особенность: подавляющее большинство этих самых дорогих туров продолжительностью больше двух недель - 30 дней, 34 дня, 16 дней и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что премиальный сегмент немножко сменил подход к организации отдыха, и если выезжать в дорогой объект, то выезжать так, чтобы полноценно отдохнуть", - сказала Ломидзе. Она рассказала, что самый дорогой тур путешественники из России купили на 27 ночей для 10 человек, в том числе двух детей - за 30,375 миллиона рублей, включая перелет и питание. На втором месте - тур на месяц для пятерых человек по системе "ультра все включено" за 23,2 миллиона рублей, на третьем - также тур на месяц для пятерых человек, но в другом отеле, за 18 миллионов рублей. Что касается внутреннего туризма, то самый дорогой тур в организованном туризме стоил 2,573 миллиона рублей. "Это 20-дневный тур в Сочи в 5-звездочном отеле для группы из четырех человек. Это был самый дорогой, это российские туристы", - сказала Ломидзе. Она отметила также, что важной особенностью самых дорогих туров во внутреннем туризме в этом году стало наличие трехразового питания.
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туризм, бизнес, россия, турция, сочи, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОЧИ, АТОР
В АТОР рассказали о самых дорогих турах россиян этим летом
АТОР: самая дорогая туристическая путевка обошлась более чем в 30 миллионов рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Самая дорогая туристическая путевка в выездном туризме этим летом обошлась россиянам более чем в 30 миллионов рублей - столько стоил отдых 10 человек в Турции в течение трех недель, сообщила на пресс-конференции в среду глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Впервые за летний сезон самые дорогие туры пришлись только на Турцию. И еще одна важная особенность: подавляющее большинство этих самых дорогих туров продолжительностью больше двух недель - 30 дней, 34 дня, 16 дней и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что премиальный сегмент немножко сменил подход к организации отдыха, и если выезжать в дорогой объект, то выезжать так, чтобы полноценно отдохнуть", - сказала Ломидзе.
Она рассказала, что самый дорогой тур путешественники из России купили на 27 ночей для 10 человек, в том числе двух детей - за 30,375 миллиона рублей, включая перелет и питание. На втором месте - тур на месяц для пятерых человек по системе "ультра все включено" за 23,2 миллиона рублей, на третьем - также тур на месяц для пятерых человек, но в другом отеле, за 18 миллионов рублей.
Что касается внутреннего туризма, то самый дорогой тур в организованном туризме стоил 2,573 миллиона рублей. "Это 20-дневный тур в Сочи в 5-звездочном отеле для группы из четырех человек. Это был самый дорогой, это российские туристы", - сказала Ломидзе.
Она отметила также, что важной особенностью самых дорогих туров во внутреннем туризме в этом году стало наличие трехразового питания.