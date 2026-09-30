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Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году
Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году
Британская нефтегазовая компания Rockhopper сообщила, что первую нефть в рамках проекта на месторождении Sea Lion на шельфе у Фолклендских островов планируется... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:46+0300
2026-09-30T14:55+0300
нефть
аргентина
великобритания
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Rockhopper сообщила, что первую нефть в рамках проекта на месторождении Sea Lion на шельфе у Фолклендских островов планируется получить в первом квартале 2028 года, следует из релиза компании. "Добыча первой нефти на NDA 1 все еще запланирована на первый квартал 2028 года, а приобретение OSX-1 FPSO компанией Navitas для ускорения разработки центральной зоны привело к значительному увеличению независимой оценки нашей доли в Sea Lion", - приводится в сообщении комментарий генерального директора компании Сэмюэля Муди (Samuel Moody). Как отмечается в релизе, основной актив Rockhopper - это неоперационная 35%-ная доля участия на месторождении Sea Lion, расположенном на шельфе к северу Фолклендских островов. Первая фаза разработки, NDA 1, включающая в себя бурение 11 скважин, была профинансирована и одобрена в конце прошлого года. Компания ожидает, что эксплуатационное бурение начнется в начале будущего года, а добыча на полностью готовом объекте планируется в первом квартале 2028 года. Ранее федеральный судья Аргентины обязал Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с разведкой нефти у Фолклендских островов. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась аргентинским поражением. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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нефть, аргентина, великобритания
Нефть, АРГЕНТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:46 30.09.2026 (обновлено: 14:55 30.09.2026)
 
Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году

Rockhopper: добыча нефти на месторождении Sea Lion у Фолклендов начнется в 2028 году

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Rockhopper сообщила, что первую нефть в рамках проекта на месторождении Sea Lion на шельфе у Фолклендских островов планируется получить в первом квартале 2028 года, следует из релиза компании.
"Добыча первой нефти на NDA 1 все еще запланирована на первый квартал 2028 года, а приобретение OSX-1 FPSO компанией Navitas для ускорения разработки центральной зоны привело к значительному увеличению независимой оценки нашей доли в Sea Lion", - приводится в сообщении комментарий генерального директора компании Сэмюэля Муди (Samuel Moody).
Как отмечается в релизе, основной актив Rockhopper - это неоперационная 35%-ная доля участия на месторождении Sea Lion, расположенном на шельфе к северу Фолклендских островов.
Первая фаза разработки, NDA 1, включающая в себя бурение 11 скважин, была профинансирована и одобрена в конце прошлого года. Компания ожидает, что эксплуатационное бурение начнется в начале будущего года, а добыча на полностью готовом объекте планируется в первом квартале 2028 года.
Ранее федеральный судья Аргентины обязал Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с разведкой нефти у Фолклендских островов.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась аргентинским поражением.
В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
 
НефтьАРГЕНТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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