https://1prime.ru/20260930/rockhopper-873807282.html

Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году

Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году - 30.09.2026, ПРАЙМ

Добычу нефти на месторождении у Фолклендских островов начнут в 2028 году

Британская нефтегазовая компания Rockhopper сообщила, что первую нефть в рамках проекта на месторождении Sea Lion на шельфе у Фолклендских островов планируется... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:46+0300

2026-09-30T14:46+0300

2026-09-30T14:55+0300

нефть

аргентина

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807282.jpg?1790769310

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания Rockhopper сообщила, что первую нефть в рамках проекта на месторождении Sea Lion на шельфе у Фолклендских островов планируется получить в первом квартале 2028 года, следует из релиза компании. "Добыча первой нефти на NDA 1 все еще запланирована на первый квартал 2028 года, а приобретение OSX-1 FPSO компанией Navitas для ускорения разработки центральной зоны привело к значительному увеличению независимой оценки нашей доли в Sea Lion", - приводится в сообщении комментарий генерального директора компании Сэмюэля Муди (Samuel Moody). Как отмечается в релизе, основной актив Rockhopper - это неоперационная 35%-ная доля участия на месторождении Sea Lion, расположенном на шельфе к северу Фолклендских островов. Первая фаза разработки, NDA 1, включающая в себя бурение 11 скважин, была профинансирована и одобрена в конце прошлого года. Компания ожидает, что эксплуатационное бурение начнется в начале будущего года, а добыча на полностью готовом объекте планируется в первом квартале 2028 года. Ранее федеральный судья Аргентины обязал Navitas и британскую Rockhopper воздержаться от начала или продолжения работ, связанных с разведкой нефти у Фолклендских островов. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась аргентинским поражением. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

аргентина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, аргентина, великобритания