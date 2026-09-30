https://1prime.ru/20260930/rossija-873803184.html
Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах
Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах - 30.09.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах
На территории новых регионов России открыто 30 асфальтобетонных заводов, а также открываются и восстанавливаются новые карьеры, рассказал глава Минтранса РФ... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:48+0300
2026-09-30T13:48+0300
2026-09-30T13:53+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На территории новых регионов России открыто 30 асфальтобетонных заводов, а также открываются и восстанавливаются новые карьеры, рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Открыто 30 асфальтобетонных заводов, открываются и восстанавливаются новые карьеры", - сказал он в интервью ИС "Вести" в ходе репортажа о восстановлении дорог в новых регионах России. Министр отметил, что на сегодняшний день 60% специалистов в дорожной отрасли регионов составляют местные кадры. Кроме того, четверть используемых в строительстве материалов также местного происхождения. В свою очередь председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что основным направлением деятельности компании в регионе стало восстановление трассы "Новороссия", а также дорог, соединяющих Донецк, Луганск, Новошахтинск с Белгородской областью и Волгоградом.
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Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах
Глава Минтранса Никитин: в новых регионах России открыли 30 асфальтобетонных заводов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На территории новых регионов России открыто 30 асфальтобетонных заводов, а также открываются и восстанавливаются новые карьеры, рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Открыто 30 асфальтобетонных заводов, открываются и восстанавливаются новые карьеры", - сказал он в интервью ИС "Вести" в ходе репортажа о восстановлении дорог в новых регионах России.
Министр отметил, что на сегодняшний день 60% специалистов в дорожной отрасли регионов составляют местные кадры. Кроме того, четверть используемых в строительстве материалов также местного происхождения.
В свою очередь председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что основным направлением деятельности компании в регионе стало восстановление трассы "Новороссия", а также дорог, соединяющих Донецк, Луганск, Новошахтинск с Белгородской областью и Волгоградом.