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Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах

Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах - 30.09.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о развитии дорожного строительства в новых регионах

На территории новых регионов России открыто 30 асфальтобетонных заводов, а также открываются и восстанавливаются новые карьеры, рассказал глава Минтранса РФ... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:48+0300

2026-09-30T13:48+0300

2026-09-30T13:53+0300

бизнес

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автодор

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На территории новых регионов России открыто 30 асфальтобетонных заводов, а также открываются и восстанавливаются новые карьеры, рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Открыто 30 асфальтобетонных заводов, открываются и восстанавливаются новые карьеры", - сказал он в интервью ИС "Вести" в ходе репортажа о восстановлении дорог в новых регионах России. Министр отметил, что на сегодняшний день 60% специалистов в дорожной отрасли регионов составляют местные кадры. Кроме того, четверть используемых в строительстве материалов также местного происхождения. В свою очередь председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко добавил, что основным направлением деятельности компании в регионе стало восстановление трассы "Новороссия", а также дорог, соединяющих Донецк, Луганск, Новошахтинск с Белгородской областью и Волгоградом.

донецк

белгородская область

волгоград

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бизнес, россия, донецк, белгородская область, волгоград, автодор