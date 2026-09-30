https://1prime.ru/20260930/rossijane-873803261.html
Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы
Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы
Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - в список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщила... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:48+0300
2026-09-30T13:48+0300
2026-09-30T13:48+0300
бизнес
туризм
россия
москва
московская область
санкт-петербург
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873803261.jpg?1790765339
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - в список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Операторы также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы - в свой регион либо в соседний… То, что в тройку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область - это совершенно объяснимо и понятно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.
Ломидзе пояснила, что это мегаполисы с большим населением, которые всегда были "донорами туристов" для других регионов. Развитая транспортная инфраструктура, число жителей и доход в этих регионах обеспечил попадание в лидеры с учетом тенденции частых выездов в свой или в ближайший регион.
"По нашим данным, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья летом - это было так называемое домашнее бронирование, когда люди выезжали неподалеку", - добавил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, москва, московская область, санкт-петербург, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы
АТОР: россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - в список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Операторы также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы - в свой регион либо в соседний… То, что в тройку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область - это совершенно объяснимо и понятно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.
Ломидзе пояснила, что это мегаполисы с большим населением, которые всегда были "донорами туристов" для других регионов. Развитая транспортная инфраструктура, число жителей и доход в этих регионах обеспечил попадание в лидеры с учетом тенденции частых выездов в свой или в ближайший регион.
"По нашим данным, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья летом - это было так называемое домашнее бронирование, когда люди выезжали неподалеку", - добавил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.