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Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы

Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы

Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - в список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщила... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:48+0300

2026-09-30T13:48+0300

2026-09-30T13:48+0300

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атор

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще отправляться в поездки в ближние регионы - в список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Операторы также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы - в свой регион либо в соседний… То, что в тройку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область - это совершенно объяснимо и понятно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона. Ломидзе пояснила, что это мегаполисы с большим населением, которые всегда были "донорами туристов" для других регионов. Развитая транспортная инфраструктура, число жителей и доход в этих регионах обеспечил попадание в лидеры с учетом тенденции частых выездов в свой или в ближайший регион. "По нашим данным, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья летом - это было так называемое домашнее бронирование, когда люди выезжали неподалеку", - добавил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

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