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Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" 287 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" 287 миллионов рублей
Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" 287 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" 287 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" около 287 миллионов рублей штрафа, связанного с недопоставкой в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:10+0300
2026-09-30T18:18+0300
нефть
россия
славнефть
транснефть
роснефть
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" около 287 миллионов рублей штрафа, связанного с недопоставкой в трубопроводную систему в 2022 году согласованного сторонами объема нефтепродуктов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как пояснял на предварительном заседании в апреле представитель "Славнефти", поставить нефть в трубопровод "Куюмба – Тайшет" должна была добывающая компания ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", ответчик выступал ее агентом. По словам представителя "Славнефти", штраф начислен истцом без учета права ответчика самостоятельно снизить согласованный объем на 20%. Суд тогда привлек ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" к разбирательству в статусе третьего лица. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Изначально в этом иске, поданном в январе, "Транснефть" просила взыскать с ответчика около 410 миллионов рублей. "Славнефть" – вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.
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нефть, россия, славнефть, транснефть, роснефть
Нефть, РОССИЯ, Славнефть, Транснефть, Роснефть
18:10 30.09.2026 (обновлено: 18:18 30.09.2026)
 
Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" 287 миллионов рублей

Суд взыскал со "Славнефти" в пользу "Транснефти" около 287 миллионов рублей штрафа

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал с ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" около 287 миллионов рублей штрафа, связанного с недопоставкой в трубопроводную систему в 2022 году согласованного сторонами объема нефтепродуктов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как пояснял на предварительном заседании в апреле представитель "Славнефти", поставить нефть в трубопровод "Куюмба – Тайшет" должна была добывающая компания ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", ответчик выступал ее агентом. По словам представителя "Славнефти", штраф начислен истцом без учета права ответчика самостоятельно снизить согласованный объем на 20%.
Суд тогда привлек ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" к разбирательству в статусе третьего лица.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Изначально в этом иске, поданном в январе, "Транснефть" просила взыскать с ответчика около 410 миллионов рублей.
"Славнефть" – вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.
 
НефтьРОССИЯСлавнефтьТранснефтьРоснефть
 
 
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