https://1prime.ru/20260930/sovfed-873826971.html

Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета

Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета - 30.09.2026, ПРАЙМ

Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета

Парламентские слушания в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы запланированы на 5 октября с участием глав Минфина, Счетной... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:34+0300

2026-09-30T22:34+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Парламентские слушания в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы запланированы на 5 октября с участием глав Минфина, Счетной палаты, ФНС, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы."В Совфеде 5 октября запланированы парламентские слушания с участием главы Минфина Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, руководителя ФНС Даниила Егорова", - сказал собеседник агентства.От ЦБ планируется участие замглавы Банка России Алексея Заботкина. Ожидается и участие глав регионов, добавил источник.Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, антон силуанов, борис ковальчук, даниил егоров, минфин, счетная палата, фнс россии