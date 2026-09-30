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Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета
Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета - 30.09.2026, ПРАЙМ
Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета
Парламентские слушания в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы запланированы на 5 октября с участием глав Минфина, Счетной... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:34+0300
2026-09-30T22:35+0300
россия
финансы
антон силуанов
борис ковальчук
даниил егоров
минфин
счетная палата
фнс россии
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Парламентские слушания в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы запланированы на 5 октября с участием глав Минфина, Счетной палаты, ФНС, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы."В Совфеде 5 октября запланированы парламентские слушания с участием главы Минфина Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, руководителя ФНС Даниила Егорова", - сказал собеседник агентства.От ЦБ планируется участие замглавы Банка России Алексея Заботкина. Ожидается и участие глав регионов, добавил источник.Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.
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россия, финансы, антон силуанов, борис ковальчук, даниил егоров, минфин, счетная палата, фнс россии
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Даниил Егоров, Минфин, Счетная палата, ФНС России
22:34 30.09.2026 (обновлено: 22:35 30.09.2026)
 
Источник: в Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета

В Совфеде 5 октября пройдут слушания о параметрах проекта бюджета на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Парламентские слушания в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы запланированы на 5 октября с участием глав Минфина, Счетной палаты, ФНС, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"В Совфеде 5 октября запланированы парламентские слушания с участием главы Минфина Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, руководителя ФНС Даниила Егорова", - сказал собеседник агентства.
От ЦБ планируется участие замглавы Банка России Алексея Заботкина. Ожидается и участие глав регионов, добавил источник.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.
 
РОССИЯФинансыАнтон СилуановБорис КовальчукДаниил ЕгоровМинфинСчетная палатаФНС России
 
 
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